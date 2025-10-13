CAMEROUN :: Un coordinateur de campagne Hiram s'oppose à la reconnaissance de la victoire de Biya :: CAMEROON

Alors que le Cameroun entier retient son souffle dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, une première fissure politique apparaît au sein d'un parti soutenant un candidat de l'opposition. Un coordinateur de la campagne de Hiram Iyodi Samuel a en effet pris la parole pour se dissocier catégoriquement des déclarations de Denis Émilien Atangana, président du FDC, qui aurait reconnu la victoire du président sortant Paul Biya. Cette prise de position intervient dans un contexte électoral extrêmement tendu, marqué par une attente fiévreuse et des espoirs de changement politique portés par une opposition revitalisée .

Le coordinateur, s'exprimant en tant que cadre majeur du parti MP3, a fermement réaffirmé l'engagement indéfectible de Hiram Iyodi Samuel aux côtés du peuple camerounais. Il a souligné que leur camp ne s'alignerait jamais sur le régime ou sur toute force susceptible de saper la volonté démocratique exprimée par les urnes. Cette déclaration survient alors que les équipes de campagne du candidat Hiram, à l'instar de nombreuses autres formations politiques, sont engagées dans un processus interne de collecte et d'analyse des procès-verbaux en provenance de l'ensemble du territoire .

Cette crise interne met en lumière les fortes pressions et les jeux d'influence qui s'exercent en coulisses, avant même la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. L'institution, dont les membres sont nommés par le chef de l'État, a jusqu'au 26 octobre pour annoncer le vainqueur officiel de ce scrutin présidentiel historique . L'élection a notamment été marquée par la dynamique inattendue d'Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre de Paul Biya passé dans l'opposition, et par les préoccupations économiques et sociales d'une population qui aspire majoritairement à une nouvelle gouvernance . Cet épisode illustre les profondes divisions qui traversent le paysage politique camerounais et la bataille, déjà engagée, pour l'interprétation du verdict des urnes.

