Dans un communiqué officiel daté du 13 octobre 2025, le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale s'est exprimé suite au scrutin présidentiel historique qui s'est tenu la veille. Le parti, après avoir mené une campagne électorale d'envergure nationale et internationale, a appelé la population à faire preuve de patience citoyenne dans l'attente des résultats définitifs.

Alors que diverses informations circulent abondamment sur les réseaux sociaux concernant l'issue du vote, le PCRN met en garde contre la précipitation. Le parti indique que sa sous-commission interne chargée de la collecte des procès-verbaux poursuit méthodiquement son travail de compilation des données. Cette démarche rigoureuse s'inscrit dans le cadre du processus électoral établi par les institutions camerounaises.

Le communiqué souligne l'importance de ne pas accorder de crédit aux résultats qui circulent en ligne, ces derniers n'étant revêtus d'aucune validité à ce stade. Le PCRN qualifie les auteurs de ces informations prématurées d'« addictes de la manipulation et de la division », les accusant d'infester les réseaux sociaux de contenus non vérifiés susceptibles de créer des tensions inutiles.

Le parti rappelle le déroulement normal du processus de validation des résultats, qui passe successivement par les commissions départementales de recensement des votes puis par la commission nationale, où tous les candidats sont représentés. Cette transparence électorale garantit selon le PCRN la légitimité du futur président. En appelant au calme et à la sérénité, le parti participe activement à la préservation de la paix sociale dans cette période d'incertitude politique.

Alors que les Camerounais attendent avec impatience les résultats officiels de cette élection cruciale, le message du PCRN résonne comme un appel à la responsabilité collective et au respect des institutions. La situation politique reste donc en suspens, entre espoirs de changement et nécessité de stabilité, dans l'attente du verdict final des urnes qui déterminera l'avenir du pays pour les prochaines années.

