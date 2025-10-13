Scrutin historique au Cameroun : l'opposition revendique la victoire face à Paul Biya :: CAMEROON

Ce dimanche 12 octobre 2025, les Camerounais se sont rendus aux urnes pour un scrutin présidentiel dont l'issue pourrait marquer un tournant dans l'histoire du pays. Alors que les résultats officiels doivent être proclamés par le Conseil constitutionnel d'ici le 26 octobre, le camp de l'opposition, mené par Issa Tchiroma Bakary, a d'ores et déjà revendiqué une victoire décisive, créant une atmosphère de tension et d'espoir .

À 92 ans, le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, briguait un huitième mandat. Il faisait face à une opposition fragmentée en onze candidats, mais qui a montré des signes de regroupement en fin de campagne. En effet, des figures comme Akere Muna et Ateki Seta Caxton se sont retirées pour soutenir Bello Bouba Maigari, puis ce dernier a été invité à se rallier à Issa Tchiroma Bakary, dans une tentative de faire front commun . Cette dynamique a donné un poids nouveau à la candidature de Tchiroma, un ancien ministre de Biya ayant quitté le gouvernement en juin dernier .

La campagne électorale a été émaillée d'un événement familial retentissant pour le président sortant. Sa fille, Brenda Biya, a publiquement appelé sur les réseaux sociaux à ne pas voter pour son père, un geste sans précédent qui a symbolisé les fissures entourant un pouvoir de plus en plus contesté . Cet épisode a renforcé le ras-le-bol d'une partie de la population, confrontée à des défis socio-économiques majeurs tels que la pauvreté, le chômage des jeunes et des infrastructures défaillantes .

Dans la nuit suivant la fermeture des bureaux de vote, la coalition Union pour le Changement 2025 a déclaré Issa Tchiroma Bakary vainqueur, citant des résultats préliminaires provenant de milliers de bureaux de vote à travers le pays et la diaspora . Ils ont immédiatement appelé Paul Biya à « reconnaître sa cuisante défaite » et à faciliter une transition pacifique, afin d'éviter toute tension inutile.

Malgré ces déclarations, l'issue du processus électoral reste incertaine. Les observateurs politiques rappellent que le régime en place dispose d'une solide machine électorale et que des allégations de fraude électorale ont souvent entaché les scrutins passés . Le pays est ainsi suspendu entre l'espoir d'un changement porté par l'opposition et la crainte que le système ne se perpétue. Alors que les Camerounais aspirent majoritairement à un changement politique dans la paix, les prochains jours, jusqu'à la proclamation officielle, seront décisifs pour l'avenir du Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp