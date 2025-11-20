Camer.be
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX :: CAMEROON

La capitale camerounaise a été le théâtre d'une importante rencontre diplomatique et économique visant à consolider la coopération énergétique entre deux acteurs majeurs de la sous-région CEMAC. Le Vice-Président de la Guinée Équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, s'est rendu au siège de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) où il a été reçu par Madame Nathalie Moudiki, représentante personnelle du Directeur Général Adolphe Moudiki. Cette visite de haut niveau s'inscrivait dans le cadre d'un dialogue approfondi sur des projets bilatéraux stratégiques pour l'avenir des hydrocarbures CEMAC.

Au centre des discussions figuraient les projets désignés sous les noms de YOYO/YOLANDA et CSTAR. Ces initiatives, dont les détails précis restent confidentiels mais qui sont généralement liés à l'exploration, la production, et la distribution d'énergie, témoignent de la volonté commune de renforcer l'intégration régionale par le secteur vital des hydrocarbures. L'accent a été mis sur la nécessité d'avancer rapidement sur ces dossiers afin de garantir l'approvisionnement et la sécurité énergétique des deux nations.

La délégation équato-guinéenne a également profité de cette rencontre pour présenter les ambitions et les perspectives de TRADEX Guinée Équatoriale. TRADEX, acteur clé du négoce des produits pétroliers dans la zone, cherche à étendre son influence et à structurer davantage le marché régional. Cette expansion est perçue comme un levier pour la diversification économique et un modèle de partenariat réussi entre entreprises publiques de la région.

La SNH, pilier de l'économie camerounaise, joue un rôle déterminant dans cette synergie. En facilitant les discussions sur les projets YOYO CSTAR, le Cameroun confirme son engagement à utiliser ses infrastructures et son expertise au profit d'une collaboration sous-régionale accrue. Ces plateformes d'échange et de développement conjoint sont essentielles pour mutualiser les ressources et surmonter les défis logistiques et financiers communs. En définitive, cette rencontre n'est pas seulement un acte diplomatique ; elle est la preuve que la coopération transfrontalière est la voie privilégiée pour garantir la croissance et la stabilité du secteur énergétique en Afrique centrale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#CEMAC #Energie #Cameroun #GuineeEquatoriale #Hydrocarbures #Diplomatie #SNH

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun
L'offensive d'Afriland First Bank de Paul Fokam Kammogne chez Faure Gnassingbé
Panne de l'Avion de Paul Biya à Maroua : Un Symbole de la Gouvernance par Affrètement Coûteux
Aéroport de Douala : 95 Milliards FCFA pour une Rénovation Stratégique en Hub d'Afrique Centrale
Démenti de la Sodecoton : « Entrepôts de torture » et fausses allégations, l'entreprise se défend
Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote
Crise Sucrière au Cameroun : Les Manifestations Font Trembler la Sosucam, Quel Impact Économique ?
Port de Douala : un plan d'urgence pour affronter le confinement politique de novembre
Flambée des prix à Douala : Comment la crise post-électorale frappe les ménages camerounais
e-sim Cameroun: rester connecté pendant votre voyage sans se compliquer le vie
EFFI-MARKET : La diaspora africaine et caribéenne signe une entrée triomphale dans l’e-commerce
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:43
EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie

EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie
17:47
Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême

Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême
17:15
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX

Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
15:48
Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro

Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro
14:47
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS

EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo