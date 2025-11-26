Camer.be
Comment l’expérience qualité peut contribuer à améliorer le service client dans une banque
C’est l’objectif de la 2ème Édition de la Caravane Qualité Société Commerciale Banque Cameroun organisée lundi 24 novembre 2025 au sein de l'agence pilote PP Bonanjo. Elle s’inscrit pleinement dans la démarche d'amélioration continue de la qualité de service offerte dans l'ensemble des agences SCB Cameroun.

A SCB Cameroun, on précise qu’il ne s’agit pas d'une simple opération de communication, mais d'un engagement profond de la Direction Générale à écouter directement le client pour transformer ses retours en actions concrètes d'amélioration des processus internes. La caravane est plutôt interactive et guidée par le sacro principe anglo-saxon « learning by doing » apprendre dans l’action, toucher les réalités pour prendre des enseignements dans le sens de l’amélioration du service client. Le thème de la caravane est plutôt évocateur et colle à cet objectif « SCB Cameroun Relance sa Caravane Qualité pour une Expérience Client Réinventée. »

L’objectif étant définit, le décor est planté « Le client est au centre de nos préoccupations. La Caravane Qualité est notre outil privilégié pour aller à sa rencontre. En recueillant les informations 'à chaud', nous nous assurons que chaque action d'amélioration que nous entreprenons est directement alignée sur les attentes réelles de nos clients. Il s'agit d'un investissement majeur dans la fidélisation et dans la modernisation de notre offre de service »

Sur le terrain de l’action, cette caravane est de recueillir des informations précieuses et à chaud directement auprès des clients. L'approche terrain permet de comprendre les besoins, les attentes, et les points de friction dans le parcours client en temps réel. Avec comme résultat probant démarche proactive qui garantit que les solutions implémentées par la banque soient pertinentes et centrées sur l'utilisateur, garantissant in fine une meilleure expérience client (CX) et un renforcement de la relation de confiance. La SCB Cameroun vise ainsi l'excellence opérationnelle.

Au finish La couverture de 10 agences sur l’ensemble du territoire national démontre la volonté de la SCB d'avoir une vision exhaustive et inclusive des défis et des réussites en matière de qualité de service, qu'il s'agisse des grands centres urbains ou des agences de régions.

