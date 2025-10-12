CAMEROUN :: Issa Tchiroma défie le ministre Atanga Nji et promet de publier les résultats :: CAMEROON

Dans un communiqué cinglant adressé au ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, le candidat Issa Tchiroma Bakary a fermement rejeté les menaces d’arrestation proférées à son encontre. Ce message, publié à la veille du scrutin du 12 octobre, soulève des questions cruciales sur la transparence du scrutin et la liberté d’expression des candidats.

Le candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) a qualifié d'"inacceptables" les mises en garde du ministre, qui visent à empêcher toute proclamation anticipée des résultats. Tchiroma a rappelé que la parole du peuple et la transparence de l'élection présidentielle sont des principes constitutionnels inviolables. Il a invité le ministre Atanga Nji à assumer personnellement et publiquement la responsabilité de ses menaces, l'appelant à agir avec "la dignité d'un responsable d'État" s'il entendait procéder à une arrestation.

Se tournant vers les forces de l'ordre, l'ancien ministre leur a lancé un appel fraternel, les exhortant à protéger le peuple et à refuser tout ordre "illégal ou contraire à l'intérêt général". Il leur a demandé de se souvenir que leur serment les engage à protéger les institutions et la dignité des Camerounais. Ce discours intervient alors que Tchiroma, un ancien allié de Paul Biya, a quitté le gouvernement en juin 2025 pour incarner une opposition historique et tenter de mettre fin à 43 ans de règne.

S'adressant finalement aux citoyens, Issa Tchiroma les a appelés à ne pas avoir peur et à rester déterminés. Il a assuré que des équipes de scrutateurs et un dispositif juridique étaient en place pour collecter les procès-verbaux et protéger chaque bulletin. Il a promis de réagir juridiquement et pacifiquement à toute irrégularité, mobilisant si besoin la communauté internationale. Alors que le pays vote dans un contexte de fortes tensions, particulièrement dans les régions anglophones, ce communiqué positionne Tchiroma en défenseur d'un changement démocratique et d'une légalité républicaine face à un pouvoir qu'il juge intimidant.

COMMUNIQUÉ DU CANDIDAT ISSA TCHIROMA BAKARY ADRESSÉ AU MINISTRE PAUL ATANGA NJI

Garoua, le 11 octobre 2025

« À l’attention du Ministre de l’Administration Territoriale, aux forces de l’ordre, et à mes compatriotes,

Monsieur le Ministre,

Vos menaces publiques d’arrestation à l’encontre de ma personne si j’annonce, au soir du 12 octobre, la vérité des urnes sont inacceptables. Rappelons-le clairement : la parole du peuple et la transparence du scrutin sont des principes constitutionnels. L’article 113 du code électoral et les règles élémentaires de la démocratie permettent la publication et la circulation des tendances issues du dépouillement.

Menacer un candidat pour l’empêcher d’informer le peuple revient à menacer la souveraineté nationale. Si vous êtes convaincu de la légalité de vos menaces, venez vous-même l’assumer publiquement. Le Gouvernement ne doit pas s’abriter derrière des intimidations anonymes ou des ordres donnés dans l’ombre. Le pays mérite la clarté : si vous entendez m’arrêter, Monsieur le Ministre, faites-le en personne et assumez vos actes devant la Nation.

Aux hommes et femmes en tenue, policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires de l’État : je vous parle comme à des frères et sœurs. Vous avez prêté serment pour protéger le peuple camerounais, ses institutions et sa dignité. Vos armes, vos uniformes et vos fonctions vous donnent une responsabilité sacrée. Si un ordre vous est transmis qui vise à empêcher l’expression libre du peuple, à intimider des électeurs, à voler des voix ou à réprimer des citoyens pacifiques — refusez-le. Protégez d’abord les gens que vous servez. Obéir à un ordre illégal ou contraire à l’intérêt général n’est pas un acte d’obéissance, c’est une faute contre la Nation.

Si vous recevez des instructions contraires à la loi, adressez-vous à vos supérieurs, demandez des clarifications, et souvenez-vous que votre honneur et votre avenir sont liés à la protection du peuple. Aux Camerounaises et Camerounais, je veux réaffirmer ceci : n’ayez pas peur.

Restez calmes et déterminés. Allez voter, faites valoir vos droits, protégez vos votes, et aidez à faire respecter chaque bulletin. Nous avons mis en place des équipes de scrutateurs, un dispositif juridique et une chaîne de transmission pour collecter et publier les procès-verbaux. Si une irrégularité est constatée, nous agirons immédiatement, juridiquement et pacifiquement. Notre action sera toujours républicaine : informer, contester légalement, et mobiliser la communauté nationale et internationale si nécessaire.

À ceux qui instrumentalisent l’appareil de l’État pour intimider : sachez que vous jugez mal la détermination du peuple. La Nation observe. L’Histoire retiendra les responsabilités. Votre arrogance d’aujourd’hui ne restera pas sans conséquence politique ni morale. Enfin, Monsieur le Ministre, je vous lance un dernier appel public : cessez ces intimidations. Faites preuve de responsabilité historique. Montrez au Cameroun et au monde que nos institutions respectent la loi. Si vous pensez que l’arrestation d’un candidat est la solution, faites-le avec la dignité d’un responsable d’État — mais sachez que la réponse du peuple et la force de la légalité seront plus puissantes que vos menaces. Je ne céderai ni à la peur ni à la provocation. Nous défendrons la voix du peuple, par tous les moyens légaux et pacifiques. Restez sereins ; restez mobilisés ; protégeons ensemble la démocratie.

Vive le Cameroun !

Issa Tchiroma Bakary

Candidat du peuple — 12 octobre 2025»

