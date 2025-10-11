Camer.be
CAMEROUN :: EVENEMENTS

Bafoussam, capitale culturelle le 02 novembre prochain. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition des AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS, un événement devenu, au fil des années, un véritable symbole de reconnaissance, d’excellence et de célébration du talent made in Cameroun.

Créé il y a 15 ans par le visionnaire Orlus FOSSO, jeune entrepreneur culturel et promoteur infatigable, ce concept unique vise à détecter, valoriser et propulser les talents qui font rayonner l’Ouest Cameroun bien au-delà des frontières nationales. Cette édition-anniversaire s’annonce grandiose, avec pour thème évocateur :

« Célébrons les talents qui font briller l’Ouest Cameroun au-delà des frontières »

Dès 16h, le tapis rouge s’ouvrira sur une soirée d’exception où se mêleront prestige, glamour et émotions. Shooting photo VIP, prestations artistiques, remises de distinctions et hommages viendront ponctuer un moment fort de communion culturelle et de fierté régionale.

Au programme : une célébration de ces femmes et hommes qui, par leur créativité, leur engagement et leur audace, contribuent à faire rayonner la région et le Cameroun tout entier.

Soutenu par des figures emblématiques telles que Mérimée KENNE, président de la fondation AFRIKENE, Hilaire SOPIE des éditions Sopieprod Paris, et Christian Roméo YOUDJEU depuis le Canada, l’événement franchit une nouvelle étape dans son rayonnement international.

Pour Orlus FOSSO, l’objectif reste inchangé :

« Offrir une plateforme de reconnaissance et d’encouragement à tous ceux qui, dans l’ombre ou sous les projecteurs, font avancer la culture, l’entrepreneuriat et l’excellence camerounaise. »

Quinze ans de passion, quinze ans de célébration, quinze ans de talents.
Les AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS confirment leur statut d’institution culturelle incontournable, et s’imposent comme un tremplin de prestige pour une génération fière de ses racines et ambitieuse pour son avenir.

Rendez-vous le 02 novembre 2025 à Bafoussam pour écrire une nouvelle page de cette belle histoire.
Que la fête commence !

