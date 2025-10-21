Camer.be
La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur
Le 21 mars 2026, Nice brillera de mille feux pour célébrer les 10 ans de “La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS”, un événement devenu au fil du temps le rendez-vous incontournable de la diaspora africaine et des amoureux du glamour.
Et pour marquer cette édition exceptionnelle, le légendaire MEIWAY est annoncé en tête d’affiche, promesse d’un spectacle mémorable au cœur de la Côte d’Azur.
 
Née d’un rêve, d’une vision et d’une passion, La Montée des Marches version africaine s’est imposée comme un symbole d’excellence, d’élégance et de persévérance. Portée à bout de bras par l’Azuréenne NKS, une femme d’action et de conviction, cette initiative rend hommage à celles et ceux qui osent, qui entreprennent et qui inspirent.
 
Entre les collines niçoises, à deux pas de Monaco et de l’Italie, Nice offre le décor parfait pour s’évader, célébrer et rêver. Dix ans d’émotions, de défis relevés, de rencontres et de partages… Dix ans de rayonnement africain sur la French Riviera.
Soutenue par la ville de Nice et de nombreux partenaires, l’Azuréenne a su transformer un projet audacieux en un événement emblématique, où se mêlent culture, élégance et solidarité.
 
Cette 10ᵉ édition sera aussi un moment de reconnaissance, un regard en arrière pour mesurer le chemin parcouru, mais surtout un regard tourné vers l’avenir, celui d’une Afrique fière et ambitieuse.
 
Alors, rendez-vous le 21 mars 2026 à Nice pour une célébration inoubliable, sous le signe de la résilience, de la réussite et de la fête.
Bravo à l’Azuréenne NKS et que la montée des marches continue d’inspirer les générations à venir !
 
 
 
 
 
 

