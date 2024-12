CAMEROUN :: Cérémonie marquant la fin de formation à l'EMIA : Mohaman Sani parent des lauréats se dit heureux :: CAMEROON

La cérémonie de Triomphe de la 39ème Promotion de L’Ecole Militaire Interarmées (EMIA) baptisée « UNITE ET PATRIOTISME » s’est déroulée devant une impressionnante foule à la brigade du quartier général à Yaoundé présidée le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Représentant personnel du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées.



Présente à cette cérémonie, la communauté du département du DJEREM en compagnie de son MOHAMAN Sani, président national des ressortissants du DJEREM a exprimé ses sentiments .



« Je suis très ravi, c’est un sentiment de satisfaction de voir ces enfants terminer avec brio cette formation.



Je fais parti de la famille des militaires, ce métier n'est pas facile, il y'a beaucoup de sacrifices à faire, lorsque les enfants naissent, ils peuvent développer l'envie pour un métier, ils ont eu le courage de faire ce concours et de réussir puis de terminer cette formation très difficile. Nous remercions ALLAH le Dieu Tout-Puissant d'avoir permis cela et nous sommes reconnaissants à la République toute entière. Ces deux enfants sortis lieutenant font la fierté de notre département et un bon exemple que les autres jeunes doivent suivre.



Pour le moment, nous fêtons avec les lieutenants NKENG ASOBO Walters et Aboubakar Sidiki ; nous savons qu’ils ont désormais de lourdes missions qui les attendent dans leur carrière notamment servir la nation Camerounaise toute entière avec exemplarité et nous leur souhaitons plein succès dans cette carrière d'officier des forces de défense. En temps que parent et Président National des Ressortissants du département du NDJEREM dans la région de l’Adamaoua.



Enfin, nous disons merci au chef de l'État qui a permis que cette sortie se passe rapidement, parce que c'est 03 ans de formation ce n'est pas facile ».