Maroua : des enseignants convoqués après les chants pro-Tchiroma lors de la visite de Biya

Une onde de choc traverse le monde politique camerounais après la visite de Paul Biya à Maroua. Alors que le président en campagne pour un huitième mandat tenait son unique meeting dans la capitale du Extrême-Nord, une scène inattendue a capté toute l'attention. Des élèves, réquisitionnés pour former le décorum de l'accueil officiel, se sont mis à scander des slogans hostiles au chef de l'État, lançant des "Tchiroma Président" et des "Au revoir Paul Biya" . Cet incident, perçu comme un camouflet symbolique pour le pouvoir en place, a immédiatement inondé les réseaux sociaux et marqué les esprits.

Cinq jours après cet événement, l'affaire a pris un tour judiciaire. Ce vendredi 10 octobre 2025, des enseignants ont été convoqués au commissariat spécial de Maroua 3. L'instituteur Zang Zang Arsène et les institutrices Alifa Hélène épouse Belle, Boubakari Ali et Aminatou Blanche sont accusés d'avoir incité leurs élèves à chanter ces louanges en l'honneur d'Issa Tchiroma Bakary, le principal adversaire de Paul Biya dans la région . Le pouvoir semble ainsi chercher à comprendre les origines de cette humiliation publique et à identifier d'éventuels responsables.

Le contexte de cette campagne électorale est crucial pour saisir la portée de cet incident. Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, a fait défection et représente aujourd'hui une menace sérieuse dans le nord du pays, un bastion électoral traditionnel de Paul Biya . La mobilisation enthousiaste qu'il suscite, contrastant avec les apparitions rares du président sortant, alimente le récit d'une "vague Tchiroma" . La spontanéité des chants des élèves, bien que réprimandée, pourrait être le signe d'un mécontentement plus profond au sein de la population, y compris parmi sa jeunesse. Cette affaire des enseignants convoqués dépasse le simple fait divers et pose une question fondamentale sur le climat politique à la veille du scrutin présidentiel.

