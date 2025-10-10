Camer.be
Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ? :: CAMEROON

Alors que les Camerounais se préparent à voter, une conviction s'ancre dans une partie de l'électorat : le scrutin, bien que nécessaire, pourrait ne pas suffire à garantir un changement. L'enthousiasme généré par les meetings de foule, comme ceux d'Issa Tchiroma Bakary, ne fait pas oublier les leçons de l'histoire. En 1992, les résultats largement favorables à Ni John Fru Ndi avaient été contrariés par des institutions partisanes qui avaient rendu un verdict contraire aux attentes de l'électorat.

Aujourd'hui, ce manque de confiance dans le processus est ravivé par une décision récente. Le 5 août 2025, le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté la candidature de Maurice Kamto, le principal opposant, confirmant une décision de l'organe électoral (ELECAM) qui invoquait une « pluralité d'investitures » du parti MANIDEM . Pour ses avocats et des observateurs internationaux, cette décision repose sur des motifs politiques plutôt que juridiques, écartant un rival de taille du président Paul Biya . Cet événement est perçu comme la preuve que les institutions actuelles, jugées toujours aussi partiales, « ne diront jamais la vérité des urnes » .

Dans ce contexte, certains estiment que la rue reste la seule solution pour que la volonté populaire soit entendue et respectée. L'idée est que sans une pression citoyenne massive et pacifique, le vote risque une nouvelle fois d'être confisqué. Cette perspective appelle à une mobilisation populaire vigilante, qui aille au-delà du simple acte de voter pour sécuriser le verdict des urnes. Le débat est désormais ouvert entre l'espoir placé dans les urnes et la conviction que le changement ne viendra que d'une expression citoyenne ininterrompue.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #VoteOuRue #PresidentielleCameroun #UrnesEtRue #MobilisationPopulaire #PaixElectorale #Changement

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?
Tchiroma en meeting final : l'appel à l'unité et à la mobilisation pour le 12 octobre
Agbor Balla soutient Issa Tchiroma Bakary pour la présidentielle de 2025
Campagne de proximité: Patricia Ndam Njoya sillonne les marchés de Bafoussam
Marketing politique,géométrie variable:Paul Biya en grande affiche, Kwemo et Matomba en camionnette
Appel à la sagesse des élites, leaders d’opinion, chefs politiques et professionnels des médias
Maroua en jaune : la vague Tchiroma bouleverse la campagne présidentielle
Présidentielle 2025: la Convergence Républicaine muscle la mobilisation en faveur de Paul Biya
SDF Cameroun 2025 : résultats présidentiels annoncés dès 22h via système sécurisé
Sud : le ralliement à Tchiroma Bakary, un vote utile pour l'alternance
Robert Bourgi : Paul Biya poussé à un nouveau mandat contre l'intérêt du Cameroun
Présidentielle 2025 au Cameroun : Tchiroma, Bello et l’illusion d’une opposition fragmentée
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:09
Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?

Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?
12:45
Tchiroma en meeting final : l'appel à l'unité et à la mobilisation pour le 12 octobre

Tchiroma en meeting final : l'appel à l'unité et à la mobilisation pour le 12 octobre
12:03
Agbor Balla soutient Issa Tchiroma Bakary pour la présidentielle de 2025

Agbor Balla soutient Issa Tchiroma Bakary pour la présidentielle de 2025
11:04
Campagne de proximité: Patricia Ndam Njoya sillonne les marchés de Bafoussam

Campagne de proximité: Patricia Ndam Njoya sillonne les marchés de Bafoussam
10:01
Marketing politique,géométrie variable:Paul Biya en grande affiche, Kwemo et Matomba en camionnette

Marketing politique,géométrie variable:Paul Biya en grande affiche, Kwemo et Matomba en camionnette

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo