CAMEROUN :: Agbor Balla soutient Issa Tchiroma Bakary pour la présidentielle de 2025 :: CAMEROON

Le paysage politique camerounais connaît un développement majeur à l’approche de la présidentielle. Dans une déclaration publique et solennelle, l’éminent avocat et défenseur des droits de l'homme, Nkongho Felix Agbor, plus connu sous le nom d’Agbor Balla, a officiellement apporté son soutien à la candidature d’Issa Tchirona Bakary pour l’élection présidentielle de 2025.

Cet endossement, intervenu à Garoua, repose sur des fondements que Barrister Agbor Balla qualifie de principes et de courage. Il a salué l’apologie publique formulée par Issa Tchirona Bakary envers la communauté anglophone, un geste présenté comme un acte d'humilité et de clairvoyance morale rare dans le paysage politique actuel. Pour l'avocat, ce geste va au-delà du symbole et touche à la conscience de la nation, démontrant une volonté de reconnaître les souffrances et de panser les blessures.

Au-delà des excuses, Agbor Balla soutient la vision portée par Tchirona Bakary, centrée sur la mise en place d’un gouvernement de transition. Cette proposition, selon lui, vise à instaurer un processus pacifique et inclusif pour reconstruire les fondations de la République. L'idée d’un mandat transitionnel limité est perçue comme la reconnaissance que le Cameroun doit d’abord se réconcilier et réformer ses institutions avant d’envisager une prospérité durable. Il s’agirait moins d’une quête de pouvoir que d’une œuvre de restauration de la confiance et du contrat social.

Cet engagement est ainsi présenté comme un choix transcendant les clivages partisans, ancré dans la conviction que l’avenir du pays passe par le dialogue, l’inclusion et le courage de corriger les erreurs du passé. Alors que les citoyens se préparent aux urnes, cet appel les invite à se tourner vers l’espoir d’un nouveau Cameroun, uni dans sa diversité et guidé par la volonté de son peuple. Ce processus de réconciliation nationale est dépeint comme le premier pas vers un renouveau indispensable.

