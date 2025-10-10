CAMEROUN :: Partenariat citoyen : Comment la CUD et Orange Money viennent au secours des marchés de Douala :: CAMEROON

Dans le cadre du programme « Douala Clean City », la Communauté Urbaine de Douala (CUD) et Orange Money Cameroun (OMCM) organisent une cérémonie officielle de remise de kits d’hygiène destinés aux marchés de la ville.

Au départ, il y a Douala Clean City, est une initiative lancée en octobre 2023 par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) afin de lutter contre l’insalubrité et d’améliorer durablement la propreté de la capitale économique du Cameroun.

Porté par le Maire de la Ville, Dr Roger MBASSA NDINE, ce programme ambitieux et opérationnel a pour but de restaurer l’image et la réputation de Douala en intensifiant la collecte des déchets, en renforçant la sensibilisation des populations et en réprimant les comportements inciviques.

L’initiative repose sur le déploiement d'équipes de nettoyage sur le terrain, la collaboration avec des associations de femmes et de jeunes pour un assainissement systématique des quartiers, et l’utilisation progressive de solutions technologiques inspirées du modèle Smart City pour optimiser la gestion des déchets.

Avec pour objectifs : Lutte contre l'insalubrité : réduire la quantité de déchets dans la ville et nettoyer régulièrement les rues, les caniveaux et les espaces publics. Amélioration de l'assainissement : optimiser la collecte des ordures ménagères à l'aide de technologies "Smart City" et réorganiser les tournées de collecte. Sensibilisation et civisme : renforcer la conscience citoyenne sur l’importance de la propreté et promouvoir les bons comportements au quotidien. Restauration de l'image de Douala : faire de la ville un espace plus propre, plus attractif, et un véritable modèle de salubrité pour le Cameroun et l’Afrique centrale.

Dans cette dynamique, Orange Money Cameroun, pionnier et leader de la finance mobile au Cameroun, apporte son soutien concret en offrant un important lot de matériel d’hygiène, composé notamment de poubelles, balais, gants, pelles et autres outils de nettoyage. Cette contribution s’inscrit dans son engagement citoyen et son accompagnement des actions de développement durable portées par la Ville de Douala.

Avec pour Objectifs : Appuyer la CUD dans la mise en œuvre du projet « Douala Clean City » Améliorer l’hygiène et la gestion des déchets dans les marchés de la ville. Sensibiliser commerçants et usagers à l’importance du respect et de l’entretien des espaces publics. Illustrer l’engagement citoyen d’Orange Money Cameroun, aux côtés des populations, pour un cadre de vie plus sain.

