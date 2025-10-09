Camer.be
Maroua en jaune : la vague Tchiroma bouleverse la campagne présidentielle
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Maroua en jaune : la vague Tchiroma bouleverse la campagne présidentielle :: CAMEROON

La ville de Maroua, capitale du Grand Nord, a vibré jeudi au rythme de la « vague jaune » portée par Issa Tchiroma Bakary. Le candidat du Front National du Salut du Cameroun (FSNC) a rassemblé des foules massives, transformant la ville en une mer de jaune, une démonstration de force perçue comme une puissante preuve de soutien populaire. Cette mobilisation survient seulement deux jours après la visite du président sortant Paul Biya, créant un contraste saisissant dans l’atmosphère de la campagne électorale et changeant radicalement la dynamique locale.

Pour de nombreux observateurs, l'énergie dégagée par ce rassemblement semble indiquer que Maroua a déjà choisi son candidat. Des milliers de partisans ont acclamé celui qu'ils surnomment désormais le « candidat de la transition », exprimant un vif enthousiasme pour son message de renouveau et de justice sociale. Cet engouement pour l'ancien ministre, qui a quitté le gouvernement de Paul Biya en juin dernier, s’inscrit dans un contexte national marqué par la recherche d’une alternance politique . La région de l’Extrême-Nord, qui pèse près de 20% des électeurs, est un bastion crucial que Tchiroma et un autre candidat, Bello Bouba Maigari, entendent bien disputer au pouvoir sortant .

Le message d'Issa Tchiroma, qui dénonce la mauvaise gestion des ressources nationales et promet un changement, résonne fortement dans une région confrontée à la pauvreté et à la menace des groupes extrémistes . Alors que le président Biya, 92 ans, a tenu son premier meeting de campagne cette semaine dans la même ville, promettant de renforcer la sécurité et de lutter contre le chômage des jeunes, la « vague jaune » de son ancien collaborateur illustre les fissures au sein de l’ancienne majorité et incarne un désir de changement palpable à l’approche du scrutin du 12 octobre . Cette élection présidentielle, la huitième pour Paul Biya, s’annonce donc comme un tournant décisif pour l’avenir du Cameroun .

