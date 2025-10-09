Camer.be
À la veille du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, la région du Sud du Cameroun devient le théâtre d'un revirement politique significatif. Le Professeur Jean-Calvin Aba'A Oyono y lance un appel solennel à « tourner résolument le dos » au candidat du RDPC, Paul Biya, et à accorder tous les suffrages à Issa Tchiroma Bakary, le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC). Ce plaidoyer, adressé aux « parents, frères, sœurs et enfants » de la région, incarne la dynamique du vote utile qui semble gagner du terrain pour contrer la candidature de Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982 et candidat à un huitième mandat.

Le message dénonce une élite politique et administrative du Sud accusée de ne penser qu'à « renouveler son bail à la mangeoire », et exhorte la population à cesser d'être « à la solde » de ces dirigeants. Il présente le soutien à Issa Tchiroma Bakary comme une opportunité historique de « prendre en mains notre propre destin ». Cet ancien ministre de Paul Biya, qui a quitté le gouvernement en 2025, est désormais perçu par une frange de l'électorat comme le porteur d'une alternance crédible, capable d'incarner le changement après des décennies de pouvoir Biya. Son discours de campagne, qui dénonce la mauvaise gestion des ressources nationales, rencontre un écho croissant.

Ce ralliement s'inscrit dans un contexte électoral tendu, marqué par la disqualification du principal opposant, Maurice Kamto, et la fragmentation de l'opposition. La stratégie du vote utile massif en faveur de Tchiroma Bakary émerge donc comme une tentative de fédérer les voix dissidentes pour créer une union sacrée face au pouvoir sortant. Le 12 octobre 2025 n'est ainsi pas seulement une élection, mais un scrutin décisif qui pourrait redessiner le paysage politique camerounais et marquer un tournant dans l'histoire contemporaine du pays.

L'actualité en vidéo