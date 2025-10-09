Robert Bourgi : Paul Biya poussé à un nouveau mandat contre l'intérêt du Cameroun :: CAMEROON

Alors que la présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 approche à grands pas, la prise de position de Me Robert Bourgi, figure incontournable des relations franco-africaines, crée un séisme politique. Dans une interview exclusive, l'avocat livre un diagnostic sans concession sur l'état du pays et lance un vibrant plaidoyer pour le changement porté par le candidat de l'opposition, Issa Tchiroma Bakary.

Bourgi, qui se présente comme un « vieil ami » du président Paul Biya, qu'il a rencontré pour la première fois en 1986, dresse un constat alarmant. « Je suis très inquiet pour le Cameroun. Le pays risque de connaître des troubles graves », a-t-il prévenu, estimant que « Paul Biya n'est plus en mesure de gouverner un pays ». Selon lui, l'entourage du chef de l'État le pousse à se représenter pour un huitième mandat pour ses propres intérêts, et non pour ceux des Camerounais. Il lance un appel direct : « Président, renoncez à un nouveau mandat ! ».

Face à cette situation, le célèbre avocat jette tout son poids derrière l'opposant Issa Tchiroma Bakary, le qualifiant d'« homme intelligent » et le voyant comme le successeur idéal. Ce ralliement de poids intervient dans un contexte de mobilisation populaire croissante. En effet, les meetings de Tchiroma, un ancien ministre de Biya qui a quitté le gouvernement en juin 2025, drainent des foules immenses, comme récemment à Douala, marquant un momentum électoral sans précédent pour la coalition de l'opposition .

Le scrutin se déroule dans un climat de fortes tensions, avec des craintes de manipulations électorales. Bourgi met en garde contre toute tentative de fraude, dénonçant des manœuvres qui viseraient à réduire le nombre de bulletins de vote du candidat de l'opposition dans ses fiefs. Cette mise en garde résonne avec les inquiétudes de plusieurs plateformes citoyennes qui ont déployé des réseaux d'observateurs pour « protéger le vote » .

À 92 ans, Paul Biya, le doyen des chefs d'État dans le monde, brigue un nouveau mandat après plus de quatre décennies au pouvoir. Les observateurs internationaux soulignent que le processus électoral est verrouillé par le « système Biya », rendant une alternance pacifique très difficile. Pourtant, le débat politique est plus vif que jamais, porté par des voix influentes comme celle de Robert Bourgi, qui conclut : « Le 12 octobre, c'est l'avenir de ce grand et beau pays qui se joue » .

