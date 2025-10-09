CAMEROUN :: Elections Fecafoot-Ouest: Les tacles irréguliers de Samuel Eto’o Fils à Paul Biya :: CAMEROON

Le président de la Fédération camerounaise de football est soupçonné de soutenir Philippe Tabopda, secrétaire général par intérim de la ligue régionale à l’Ouest. Celui-ci est accusé d’avoir organisé les élections dans les huit départements, avec à la clé un électorat taillé à sa mesure…

« Nous voudrons monsieur le Ministre, vous signifier que nous ne voulons plus nous laisser avoir cette fois-ci et sommes prêts à tout pour empêcher que cette élection se tienne le 25 octobre prochain, faute de quoi nous risquerons nous retrouver dans les mêmes travers qui résolument arrange ceux qui orchestrent ce désordre. »

A lire cet extrait de la correspondance adressée en date du 08 octobre 2025 au ministre des Sports et de l’éducation physique(Minsep), Narcisse Mouelle Kombi, l’on perçoit que la tension est visible et vive chez les acteurs de football de la région de l’Ouest.

L’immense majorité des acteurs est fâchée et est prête à utiliser tous les moyens humains pour sauve le sports roi dans cette partie du pays. Ces professionnels ou financiers du ballon rond menacent de se mobiliser pour empêcher la tenue le 25 octobre prochain de l’élection du président de la ligue régionale du football à l’Ouest et des membres de son bureau. Ce qui, selon les observateurs, pourrait engendrer des menaces graves à l’ordre public, à la paix et à la cohésion sociale prônés par le président de la République, Paul Biya. « Samuel Eto’o Fils prétend soutenir la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. C’est une escroquerie intellectuelle pour garder par tous les moyens son poste de président de la Fédération camerounaise de football. Il ne joue pas franc jeu. Le désordre qu’il a semé dans la région de l’Ouest se poursuit. Il veut une fopis de plus imposé son protégé et son laquais Tabopda Philippe à la tête de la ligue régionale, au mépris des contestations et des bagarres qui peuvent survenir entre les acteurs du football dans la localité ».

En effet, Philippe Tabopda, secrétaire général par intérim de la ligue régionale du football à l’Ouest est tête de liste en qualité de candidat à la présidence de cette instance régionale du football. La liste concurrente conduite par le président de Fédéral football club du Noun, Zounedou Njoya, a été rejetée pour « non-conformité ». Un motif qui semble ne pas être compris par les proches de ce dernier. Ils trouvent que, de manière arbitraire, « des gens se sont réunis pour ourdir une conspiration dans le seul but d’imposer Philippe Tabopba à la tête de la ligue régionale du football à l’Ouest ». Clément Tchoupo, président de Piment football club de Bayangam et membre de cette équipe, est aussi fâché. Il pense que ce qui se trame est indigne et de nature à déstabiliser le football dans la région. Zounedou Njoya et ses lieutenants sont rejoints dans cette dynamique de contestation par de nombreux acteurs du football à l’Ouest. A travers une correspondance au ministre des Sports et de l’éducation physique datée du 08 octobre 2025, ils dénoncent « des manœuvres déstabilisatrices à la ligue régionale de football de l’Ouest ».

Des manœuvres… pour imposer quelqu’un qui est vomi « Monsieur le Ministre, nous nous offusquons davantage des manœuvres qui continuent à se faire pour imposer quelqu’un qui est vomi par l’ensemble des acteurs du football amateurs à l’ouest. Nous en voulons pour preuve la validation de sa candidature au poste de président de la ligue régionale de l’ouest pour l’assemblée générale élective prévue le 25 octobre prochain par la FECAFOOT ; ceci au détriment d’une autre candidature en lice rejetée pour des motifs fallacieux et fantaisistes », écrivent-ils.

Ils font savoir à monsieur le ministre, qu’ en plus d’avoir été suspendu à vie par l’assemblée générale ordinaire de la ligue régionale de football de l’Ouest du samedi 11 novembre 2017, monsieur Tabopda Philippe a, contre la volonté des acteurs été imposé comme secrétaire général par intérim de la ligue régionale au grand mépris des acteurs du football amateurs de l’Ouest. « Plus grave encore, il procède régulièrement à des exclusions arbitraires de certains acteurs et clubs, à la mise en place des clubs fictifs (inexistants), à des frustrations de toute sorte dans l’ignorance totale des conséquences des pareils agissements sur la santé du football à l’Ouest », lit-on dans cette correspondance destinée au ministre Narcisse Mouelle Kombi.

A titre d’exemple, fait savoir les acteurs du football à l’Ouest, depuis quatre ans, les championnats dans les ligues départementales ne se jouent presque pas. « Or monsieur Tabopda Philippe réussit à organiser les élections dans les huit départements, avec à la clé un électorat taillé à sa mesure et passant par ailleurs outre la disposition, qui conditionnent les élections dans les départements avec le déroulement effectif des championnats », soulignent-ils. Et de poursuivent : « Il y a plus : la corruption à visage découvert. Nous en voulons pour preuve les multiples dépôts d’argent à son profit par certains présidents des clubs victimes du harcèlement lors du championnat et à la veille des barrages à qui il a régulièrement promis d’être champions. Toutes ces frustrations, trafic d’influence et autres mépris ne sont pas de nature à rassurer les acteurs du football à l’ouest. » En attendant la réaction du ministre des Sports et de l’éducation physique ou celle du gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, mis en copie, les acteurs du football à l’Ouest sont déterminés à mettre fin à la forfaiture qui semble se profilée.

