Paul Biya à Maroua : Promesses de campagne et défis de la jeunesse camerounaise :: CAMEROON

Le candidat Paul Biya a choisi Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord, pour lancer sa campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Face à la foule, le président sortant, au pouvoir depuis 1982, a placé son discours sous le signe de la jeunesse et de l'emploi, promettant de faire de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité absolue de son prochain mandat.

Il a annoncé la mise en place d'« idées novatrices » pour réduire drastiquement ce fléau, en favorisant l'auto-entrepreneuriat et en créant des mécanismes de financement des projets spécifiques. « Mon objectif, mes chers compatriotes, est que chaque jeune, où qu'il soit, puisse disposer d'opportunités », a-t-il déclaré, assurant qu'aucun jeune, diplômé ou non, « ne sera laissé au bord du chemin ». Le Fonds National de l'Emploi sera restructuré dans cette optique.

Le discours a également abordé la question cruciale des infrastructures routières, avec la promesse de poursuivre les travaux sur des axes stratégiques tels que Mora-Dabanga-Kousséri et Ebolowa-Akom II-Kribi, une route annoncée depuis 2010. Le candidat a aussi réaffirmé sa volonté de promouvoir les femmes à des postes de responsabilité et de les protéger contre les violences.

Cependant, ce meeting a aussi ravivé le souvenir d'engagements antérieurs non concrétisés. En 2018, dans cette même ville, des promesses similaires avaient été faites. Surtout, la lutte contre la corruption, évoquée par le passé, bute toujours sur l'application effective de la loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs. Près de vingt ans après son adoption, le décret d'application de cette loi, pierre angulaire de la transparence pour de nombreux observateurs, n'a toujours pas été publié, laissant la Commission de Déclaration des Biens et Avoirs dans l'incapacité de fonctionner. Pour de nombreux électeurs, la campagne est donc un moment de réécoute de promesses anciennes, où la conviction doit composer avec la mémoire des engagements non tenus.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp