Louis Marie Kakdeu Dénonce l'Arnaque Électorale et le Danger de la Haine Populaire

Puisque toutes les personnes un peu lucides se rendent aujourd’hui comptent de l’arnaque qu’a constitué l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, je crois que nous pouvons nous parler les yeux dans les yeux maintenant. Le pays est bloqué. Le système s’est une fois de plus neutralisé. Rien ne bouge et rien ne va bouger d’ici peu. En l’état, le Cameroun n’a pas de budget pour 2026 et objectivement, l’on ne voit pas comment le pays en aura si ce n’est une farce procédurale pour gagner en temps. Le pays est en faillite et il est surendetté. Il sera mis sous tutelle des institutions financières et autres créanciers. Pourquoi ?

Parce que l’on ne crée plus suffisamment de richesses depuis plus de 30 ans ; tout le monde s’est retourné vers le secteur public que l’on a pillé alors que la richesse est créée traditionnellement par le secteur privé, notamment les PMEs et les PMIs qui sont actuellement surtaxées et étouffées.

Dans ce contexte, les uns et les autres se rejettent les responsabilités. Le populisme gagne du terrain c’est-à-dire qu’il se développe des antagonismes sociaux accompagnés des logiques hégémoniques qui opposent la catégorie des NOUS à la catégorie des EUX. Dans cet antagonisme, le NOUS est toujours bon et c’est le EUX qui toujours est méchant. Alors, NOUS combat EUX, ce qui explique la montée de la logique haineuse. Le produit qui sort de la politique camerounaise en 2025, c’est la HAINE de l’autre. En réalité, c’est chacun de nous, en fonction des contextes et des enjeux hégémoniques se retrouve dans la catégorie des NOUS ou des EUX.

Le NOUS dit que le problème c’est EUX et se fait bonne conscience. Il explique que c’est EUX qui doit changer parce que NOUS est caractérisé par la perfection. Pire, le NOUS utilise l’accusation dans un miroir c’est-à-dire qu’il fait porter à EUX le chapeau de ce qu’il fait ou de ce qu’il pense lui-même de l’autre. C’est tout cela qui explique le blocage du pays. Pire, lorsque le NOUS décide de s’appeler « Peuple », alors il se donne une souveraineté intouchable et une omnipotence éternelle. Le peuple a toujours raison, entend-on et quiconque ne marche pas selon la volonté du peuple est un traitre. Or, pour nous-autres Chrétiens, nous savons que c’est le peuple-là qui avait condamné JESUS et qui avait préféré libérer Barabbas. Je reprends : Barabbas était un brigand et un agitateur politique libéré par Ponce Pilate à la place de Jésus lors de la Pâque à la demande de la majorité électorale du Peuple. JESUS et ses compagnons étaient des traitres au goût d’une certaine catégorie de NOUS. Le peuple camerounais manque aujourd’hui celui qui peut oser lui dire qu’il a tort. J’en fait mon combat personnel quitte à être impopulaire et à n’être jamais élu.

Par exemple, une catégorie de NOUS me demande de donner la vérité des Urnes au Cameroun. La « vérité » que ce NOUS veut entendre c’est de dire que EUX a perdu les élections. Au cas contraire, je serai un traitre au sens de ce NOUS qui manifeste des pulsions hégémoniques et prétend être du « bon côté de l’histoire ». Or, la vraie VERITE n’est pas souvent bonne à entendre pourtant, c’est celle que l’histoire retient. Et cette vérité-là, je la dirai. Les élections du 12 octobre 2025 ont été entachée de très graves irrégularités qui n’émanaient pas d’un seul camp. Le SDF a déposé un recours en annulation de ces élections dans plus de 15000 bureaux de vote. La pression pour le désistement est bizarrement venue du camp de celles et de ceux qui nous accusaient de saboter la « victoire du peuple ». Nos données sont bien sécurisées et nous en parlerons en détail pour l’histoire puisque le contentieux n’a bizarrement pas eu lieu pour des raisons que l’on dira aussi.

L’histoire nous démontre que le peuple n’a pas toujours raison. La vérité que les uns et les autres refusent d’admettre est que les responsabilités de la faillite du Cameroun sont partagées et que le citoyen ne DOIT pas oublier ses DEVOIRS civiques. Pourquoi est-ce que je choisis de m’attaquer à l’incivisme et au laxisme ? Parce qu’il n’y rien qui peut se construire dans le désordre. Il n’y aura jamais de changement réel dans notre société où rares sont celles et ceux qui s’engagent à remplir GRATUITEMENT leurs devoirs de citoyens sans rejeter la responsabilité de l’inaction sur l’autre.

On ne va nulle part au Cameroun avec un société pleine de commentateurs et de faux-fuyants. Ce n’est pas parce que les motomen sont nombreux qu’ils ont raison d’imposer le désordre urbain. Il faut bien qu’on leur dise qu’ils n’ont pas raison quitte à n’être pas élu. Le populisme qui consiste à caresser les gens dans le sens du poil n’aidera pas à SAUVER le Cameroun. Il faut bien que certains acceptent de se sacrifier pour effectuer des réformes structurelles dans ce pays. Et c’est désormais le sens de mon engagement politique.

(Part 1: Je publierai ce coup de gueule en plusieurs parties)

