Crise post-électorale : un professeur soutien de Tchiroma refoulé à l'aéroport de Garoua
Crise post-électorale : un professeur soutien de Tchiroma refoulé à l'aéroport de Garoua

Une situation des plus tendues s’est produite ce mercredi matin à l’aéroport international de Garoua, où le professeur Jean Calvin Aba’a Oyono s’est vu refuser l’entrée sur le territoire par les forces de sécurité. Selon plusieurs sources concordantes, l’académicien, arrivé à bord d’un vol de la compagnie Camair-Co en provenance de Yaoundé, a été intercepté alors qu’il n’avait pas encore quitté l’appareil.

Les agents présents sur le tarmac lui ont immédiatement interdit de débarquer et l’ont placé en garde à vue le temps de procéder à des vérifications. Les informations préliminaires indiquent que des formalités administratives étaient en cours pour son renvoi à Yaoundé sur le même vol qui l’avait amené.

Cet événement survient dans un contexte post-électoral particulièrement sensible. Le professeur Aba'a Oyono est un intellectuel camerounais connu et un soutien public de poids du candidat Issa Tchiroma Bakary, qui a revendiqué la victoire à l’élection présidentielle du 12 octobre. Dans une tribune récente, l'universitaire appelait ouvertement à un soutien ferme au leader de l'opposition, le présentant comme la seule alternative crédible et incarnant l'espoir d'une transition politique .

Son empêchement de se rendre dans la capitale régionale du Nord, fief de Tchiroma, pour le rencontrer, est perçu comme une nouvelle manifestation des fortes tensions qui traversent le pays . Aucune autorité n’a pour l’heure fourni de déclaration officielle pour justifier cette mesure d’interception, qui illustre la crise politique et la défiance envers les institutions dans l'attente des résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel.

