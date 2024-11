BOISSONS DU CAMEROUN RASSURE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES CONSOMMATEURS :: CAMEROON

Vingt jours après l’instauration des frais de chargement dans la filière brassicole, tous les acteurs de la filière étaient réunis ce jeudi à Yaoundé, site de l’Intendance, de 10 heures à 13 heures. En présence des associations de distributeurs, syndicats de détaillants ainsi que les associations de défense des droits et intérêts des consommateurs, de la Présidente du Conseil National de la Consommation et de représentants du Ministère du Commerce.

Une évaluation de la situation sur le terrain a été faite par ses différents acteurs .D’abord le Directeur général de Boissons du Cameroun qui, dans son propos introductif a remercié tous les acteurs de la chaîne brassicole ; depuis les producteurs jusqu'aux détaillants. Il a invité l’ensemble des acteurs de la filière à faire preuve de responsabilité en mettant tout en œuvre pour assurer la stabilité des prix des bières et alcools mix, afin d’assurer la compétitivité de la filière brassicole locale tout en soutenant le pouvoir d’achat des millions de camerounaises et camerounais.

Rappelons qu’au premier Novembre, les acteurs de la filière brassicole avaient procédé à l'instauration des frais de chargement, l'objectif étant d'apporter une réponse à la problématique économique et rétablir une certaine équité dans la filière entre différents acteurs que sont ; producteurs, distributeurs, barmen. Le DG des Boissons du Cameroun l’a rappelé, tout en se félicitant qu'à date, tous les bars soient ouverts sur l'étendue du territoire, il a profité pour remercier le MINCOMMERCE pour leur forte implication sur le terrain.

« Il est important de rappeler ici que cette modification de la politique commerciale concerne la filière et entraine non pas la modification du prix de vente finale au consommateur, la seule entité habilite aux modifications des PPC est le ministère du commerce. » a précisé Stéphane Descazeaud, Directeur Général de Boissons du Cameroun.

Dans sa note d’information le groupe SABC rassure que les ajustements intervenus dans le cadre de la politique commerciale du Groupe à travers l’instauration des frais de chargement ne sont aucunement de nature à constituer une hausse du prix au consommateur final mais visent plutôt à rétablir une certaine équité dans la filière.

Les grandes annonces du DG de Boissons du Cameroun pour le consommateur

La grande disponibilité du produit pour lutter contre l'inflation et la vie chère, tels sont les enjeux révélés hier par le DG de Boissons du Cameroun, lors de la réunion de concertations entre membres de l'écosystème brassicole du Cameroun et les responsables du MINCOMMERCE.

L'industriel Boissons du Cameroun a promis au consommateur où qu’il se trouve au Cameroun d’avoir le libre choix qu’il veut au bon prix .Il s'est engagé à garantir au consommateur la bière de son choix que ce soit dans une vente à emporter ou dans un bar, un snack un restaurant, une boite de nuit, au prix juste selon la prestation fournie ; lieu, confort, climatisation etc…

L'annonce a été faite par le DG Boissons du Cameroun de la poursuite dès décembre prochain , de son gigantesque projet d'investissement de plus de 250 milliards de FCFA , pour les nouvelles usines de Bafoussam ,Douala , Yaoundé et Garoua.

Madame Jacqueline Koa , présidente du conseil national des consommateurs s'est dite satisfaite par la qualité des dits travaux, elle a salué les efforts des acteurs de la filière brassicole pour la lutte contre la vie chère.

La satisfaction des acteurs de la filière

Les acteurs présents ont exprimé leur satisfaction générale quant aux actions de sensibilisation entreprises par le Groupe. Monsieur TAGNE Président du Syndicat National des Distributeurs des Boissons Hygiéniques du Cameroun s’est longuement exprimé devant la presse pour sensibiliser sur la notion de prix qui selon ses propos varie en fonction des services

« techniquement comment ca se passe, vous achetez une bière à 10 FCFA vous achetez un verre à 1 FCFA vous mettez la clim, à la fin vous avez un prix de reviens qui vous fait revendre à 14 FCFA vous n’avez tué personne,. On ne doit pas demander à celui qui a dix FCFA d’aller acheter la bière au Hilton, il achète la bière a l’endroit qui sache qu’il y a la clim, il va saluer le premier ministre, un autre service va se greffer. Même dans les bars des quartiers il y a plus de bars ou les gens vont s’asseoir sur les casiers, vous avez connu les bars ou l’on vendait les bières glacées à un prix et les bières non glacées à un autre prix. »

A la suite de monsieur Tagne, le même discours a été tenu par Valery Ntiendie, président du coordonnateur national du Syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun (Synedebocam) qui est revenu sur la variation des prix d’un espace à un autre

« Quand vous arrivez chez moi, je prends le produit je mets à votre disposition et puis je facture les services c’est pourquoi vous partirez d’un milieu à un autre les prix vont varier » précise Valery Ntiendie .

Satisfaction et enthousiasme des partenaires de SABC après l’annonce sur les augmentations de la capacité de production en cours et à venir

« Vous savez que je fais qu’il y a tension et pénurie crée la spéculation, une fois que le problème de pénurie sera réglé, les prix vont se reguler.Nous sommes en terme de promesse, le producteur a annoncé les développements dans les usines dès le mois de décembre » Valery Ntiendie du (Synedebocam).

Benoit Mboula et Jean Marc MEKA, respectivement Secrétaire General de Boissons du Cameroun et Directeur Marketing et commercial se sont engagés face a la presse à poursuivre les efforts de dialogue pour assurer la poursuite sereine des activités commerciales sur toute l’étendue du territoire.

« Le plan d’investissement va permettre à nos consommateur d’avoir le bon produit au juste prix ,de permettre également à tous nos distributeurs et détaillants d’avoir des produits a foisons disponibles accessibles, c’est pour cela que nous invitons tous nos distributeur de ne pas de manière unilatérale procédé à l’augmentation du prix qui pourrait diminuer et de manière irréversible le pouvoir d’achat des consommateur » Meka, DCM Boissons du Cameroun.