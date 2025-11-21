Camer.be
Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene :: CAMEROON

L’ENSPY accueille une journée d’échanges exceptionnelle avec  Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene

L’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé a été le théâtre aujourd’hui d’un événement majeur placé sous le signe du leadership, de l’entrepreneuriat et de l’inspiration. L’Amphi 200 a réuni des centaines d’élèves ingénieurs autour d’une conférence unique organisée par l’Association des Étudiants.

Le thème retenu était : « Création, management et leadership d’une entreprise Camerounaise à succès : l’exemple de François Santé – Bôme François ».

François Désiré Ekouma Ananga partage sa vision

Le Directeur Général de François Santé – Bôme François, François Désiré Ekouma Ananga, a livré un témoignage puissant sur son parcours entrepreneurial, les défis rencontrés et les stratégies qui ont permis à sa marque de s’imposer comme une référence nationale.
Son intervention a mis en évidence les réalités du management moderne, l’importance de l’innovation locale et les qualités de leadership nécessaires pour bâtir une entreprise durable au Cameroun.

La sénatrice Françoise Puene honore l’événement de sa présence

Moment fort de la journée : l’arrivée de la sénatrice Françoise PUENE, entrepreneure influente et PDG du groupe hôtelier Franco. Très respectée dans le monde des affaires, elle s’est adressée aux étudiants avec son franc-parler habituel, évoquant :

- le courage nécessaire pour entreprendre au Cameroun,
-la rigueur indispensable pour gérer un business 
- les opportunités que les jeunes doivent saisir dans un pays en pleine transformation.

Sa présence a donné une dimension encore plus prestigieuse à la conférence, renforçant le message selon lequel le leadership féminin joue un rôle central dans le développement économique national.

Locko galvanise la jeunesse

L’artiste Locko, invité spécial, a également captivé l’auditoire par un message sincère sur la persévérance et l’importance de croire en son talent.
À travers une intervention à la fois simple et profonde, il a encouragé les étudiants à poursuivre leurs ambitions, quel que soit le domaine dans lequel ils souhaitent exceller.

L’annonce préalable de sa participation avait déjà créé un fort engouement en ligne, générant une avalanche de réactions humoristiques et enthousiastes sur les réseaux sociaux.

Un événement qui marquera l’année académique

Le Directeur de l’ENSPY, Pr Ayissi Raoul, a salué l'implication de tous les intervenants et la mobilisation des étudiants.
Cette conférence, mêlant figures entrepreneuriales, artistes influents et leaders institutionnels, s’inscrit désormais comme l’un des moments phares de l’année, offrant aux futurs ingénieurs un panorama réel et inspirant des défis et opportunités qui les attendent.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene
Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections
Jean Gatsi honoré du Grand Prix de l’Excellence africaine pour son engagement patriotique
Droits humains en milieu carcéral: Le droit à la santé bafoué,le droit à la vie menacé chez A. Ekane
Drame de Mefomo : la violence juvénile et l'indifférence numérique face à une vie brisée
Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême
Nuit de terreur à Yaoundé : L'insécurité urbaine face à l'audace des « microbes » armés
Justice détournée à Yaoundé : Enquête sur la mort d'Aboya et l'impunité policière au Cameroun
Shanda Tonme: " Chercher les solutions locales avant de se fendre en plaidoiries pour les lointains"
Alertes: La ville de Douala sous haute surveillance militaire et policière
Devenez Rédacteur

Les + récents

23:48
La Réélection de Paul Biya rend le départ du régime inéluctable selon Kah Walla

La Réélection de Paul Biya rend le départ du régime inéluctable selon Kah Walla
21:10
21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda

21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
18:59
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza

Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
18:50
Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene

Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene
13:58
Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections

Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo