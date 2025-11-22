Camer.be
Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam :: CAMEROON

En pleine crise post-électorale et après le scrutin présidentiel d'octobre 2025, la tension politique reste palpable, marquée par une fracture sans précédent au sommet de l'État. L'appel à la "ville morte" et au deuil des "martyrs" tués lors des contestations a été lancé par Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et désormais figure de proue de l'opposition qui s'est autoproclamé "président-élu", défiant ouvertement le pouvoir en place. La réponse du gouvernement  est venue de l'Ouest, par l'entremise du Ministre de l'Administration Territoriale.

Ce vendredi 21 novembre, le Ministre Paul Atanga Nji a mené une action de reconnaissance stratégique à Bafoussam, ciblant spécifiquement les conducteurs de motos-taxis. Ces derniers s'étaient illustrés en octobre par une marche pour s'opposer aux appels au lockdown et à la violence, assurant ainsi la continuité des activités économiques et la stabilité nationale dans la capitale régionale. Au cours d'une réunion d'évaluation post-électorale tenue en présence des autorités administratives et locales de la Région de l'Ouest, le Ministre a remis aux moto-taxis Bafoussam des fournitures en carburant et un soutien financier direct.

Ce geste n'est pas anodin ; il constitue une réponse politique et logistique directe au mot d'ordre d'Issa Tchiroma Bakary. Le Ministre Paul Atanga Nji a salué la maturité et le sens civique des moto-taximen qui, selon lui, ont choisi le dialogue social et l'ordre républicain plutôt que de sombrer dans le désordre. Il a souligné que leur prise de position a été essentielle pour maintenir le calme en ville, réaffirmant que la primauté de la paix demeure l'unique fondement du développement au Cameroun.

En ciblant et en récompensant cette catégorie professionnelle souvent influente dans les mobilisations urbaines, l'État envoie un signal fort. Il cherche à fidéliser les acteurs qui contribuent à la continuité gouvernementale et à dissuader toute future tentative de désobéissance civile.

Le Ministre a encouragé l'ensemble de la jeunesse à persister dans le rejet catégorique de la violence, consolidant ainsi la position du gouvernement face à la montée des contestations de la part d'anciens alliés et de l'opposition radicale. L'enjeu est désormais de neutraliser toute velléité de paralysie du pays en récompensant l'obéissance civile.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AtangaNji #Tchiroma #Bafoussam #Paix#VilleMorte #PostElectoral

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam
L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis
Libération d'Aboubakar Ousmane Mey : Soulagement et Enjeux de Pouvoir au Cameroun
La Réélection de Paul Biya rend le départ du régime inéluctable selon Kah Walla
Refus du BRDC de soutenir la candidature d'Anicet-Georges Dologuélé:Scission de l'opposition
La Victoire de Paul Biya par les Chiffres – Analyse d'une Fabrication Électorale
Le silence de Paul Biya après sa réinvestiture, un mystère qui paralyse la nation
Henri-Marie Dondra ambitionne de rétablir la dépendance de la Centrafrique envers la France
Project C et Eric Chinje : Pression Diplomatique sur le Pape pour Annuler sa Visite au Cameroun
Nintcheu exige une enquête parlementaire sur les résultats du 12 octobre 2025 et les violences
Douala : Le Maire Biyong Convoqué pour Propos Politiques, Alice Nkom en Soutien
Cameroun : Hiram Iyodi Exige la Libération des Prisonniers Politiques pour Éviter le Chaos
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:54
Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam

Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam
01:20
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif

Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
00:58
L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis

L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis
00:35
Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima

Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
00:14
Libération d'Aboubakar Ousmane Mey : Soulagement et Enjeux de Pouvoir au Cameroun

Libération d'Aboubakar Ousmane Mey : Soulagement et Enjeux de Pouvoir au Cameroun

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo