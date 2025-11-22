CAMEROUN :: Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam :: CAMEROON

En pleine crise post-électorale et après le scrutin présidentiel d'octobre 2025, la tension politique reste palpable, marquée par une fracture sans précédent au sommet de l'État. L'appel à la "ville morte" et au deuil des "martyrs" tués lors des contestations a été lancé par Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et désormais figure de proue de l'opposition qui s'est autoproclamé "président-élu", défiant ouvertement le pouvoir en place. La réponse du gouvernement est venue de l'Ouest, par l'entremise du Ministre de l'Administration Territoriale.

Ce vendredi 21 novembre, le Ministre Paul Atanga Nji a mené une action de reconnaissance stratégique à Bafoussam, ciblant spécifiquement les conducteurs de motos-taxis. Ces derniers s'étaient illustrés en octobre par une marche pour s'opposer aux appels au lockdown et à la violence, assurant ainsi la continuité des activités économiques et la stabilité nationale dans la capitale régionale. Au cours d'une réunion d'évaluation post-électorale tenue en présence des autorités administratives et locales de la Région de l'Ouest, le Ministre a remis aux moto-taxis Bafoussam des fournitures en carburant et un soutien financier direct.

Ce geste n'est pas anodin ; il constitue une réponse politique et logistique directe au mot d'ordre d'Issa Tchiroma Bakary. Le Ministre Paul Atanga Nji a salué la maturité et le sens civique des moto-taximen qui, selon lui, ont choisi le dialogue social et l'ordre républicain plutôt que de sombrer dans le désordre. Il a souligné que leur prise de position a été essentielle pour maintenir le calme en ville, réaffirmant que la primauté de la paix demeure l'unique fondement du développement au Cameroun.

En ciblant et en récompensant cette catégorie professionnelle souvent influente dans les mobilisations urbaines, l'État envoie un signal fort. Il cherche à fidéliser les acteurs qui contribuent à la continuité gouvernementale et à dissuader toute future tentative de désobéissance civile.

Le Ministre a encouragé l'ensemble de la jeunesse à persister dans le rejet catégorique de la violence, consolidant ainsi la position du gouvernement face à la montée des contestations de la part d'anciens alliés et de l'opposition radicale. L'enjeu est désormais de neutraliser toute velléité de paralysie du pays en récompensant l'obéissance civile.

