Akere Muna livre ses vérités sur Kamto, Libii et Dion Ngute dans une interview exclusive

Dans une interview marquante accordée à l'émission "À VOUS L'ANTENNE" sur Bnews 1, Akere Muna, figure emblématique de la politique camerounaise, livre une analyse approfondie de ses relations avec différentes personnalités politiques du pays, révélant des positions nuancées et des perspectives inédites sur la scène politique nationale.

L'ancien bâtonnier exprime notamment son admiration pour Cabral Libii, soulignant sa détermination et son approche politique. "Je suis impressionné par la détermination de Cabral Libii et par la voie qu'il a choisie", affirme-t-il, évoquant également des discussions approfondies avec le jeune leader politique et une possible collaboration future.

Concernant Maurice Kamto, Muna adopte une position respectueuse mais distanciée. Il reconnaît les qualités professionnelles du leader du MRC tout en soulignant leurs divergences, particulièrement sur la question anglophone. "Professionnellement, Maurice Kamto, c'est quelqu'un que j'admire, mais on vient d'horizons différents", précise-t-il.

S'agissant du Premier Ministre Joseph Dion Ngute, Akere Muna livre une analyse critique mais mesurée. Tout en reconnaissant ses compétences juridiques et son expérience, il remet en question son efficacité dans ses fonctions actuelles : "C'est un bon juriste, c'est quelqu'un de très expérimenté, c'est quelqu'un que je respecte, mais il n'a pas les outils pour le travail qu'on lui a donné."

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique particulier, où les relations entre les différentes figures de l'opposition et le gouvernement continuent de façonner le paysage politique camerounais.