Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique (Vidéo)

Dans une adresse solennelle à la nation, Issa Tchiroma Bakary a officiellement revendiqué la victoire à l'élection présidentielle, affirmant avoir obtenu un score supérieur à cinquante pour cent des suffrages. S'appuyant sur la compilation des procès-verbaux par ses équipes, il se présente désormais comme le président « légal et légitime » du Cameroun.

Son discours appelle à la reconnaissance de sa victoire par le pouvoir sortant, l'exhortant à faire preuve de courage et d'humilité pour éviter au pays une période de troubles. Il a notamment invoqué l'article 113 du code électoral qui, selon son interprétation, fonde la légitimité de sa proclamation unilatérale. Cette annonce intervient dans un contexte tendu où les résultats officiels du Conseil constitutionnel se font toujours attendre, créant un vide propice aux affirmations contradictoires.

La main tendue du candidat pour une transition apaisée contraste avec la fermeté de sa revendication, illustrant la double stratégie d'un homme qui se place déjà en chef d'État tout en proposant une issue pacifique. Cette déclaration marque un tournant décisif dans la crise post-électorale, risquant de durcir encore les positions entre le camp du pouvoir et une opposition de plus en plus affirmée. L'appel à la raison et aux coutumes cache mal la détermination d'un candidat convaincu d'avoir remporté les urnes et prêt à assumer ses fonctions.

