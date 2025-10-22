Camer.be
Crise post-électorale au Cameroun : PLO Lumumba appelle l'Union Africaine à intervenir
AFRIQUE :: POINT DE VUE

AFRIQUE :: Crise post-électorale au Cameroun : PLO Lumumba appelle l'Union Africaine à intervenir

La crise post-électorale que traverse le Cameroun prend une dimension continentale avec l'intervention du célèbre professeur de droit kényan, PLO Lumumba. L'éminent intellectuel a lancé un appel urgent à l'Union Africaine et aux chefs d'État du continent pour qu'ils interviennent afin d'empêcher ce qu'il décrit comme une destruction du pays.

Selon son analyse, toutes les sources crédibles confirment que le président Paul Biya a été battu lors de la présidentielle du 12 octobre 2025 par le candidat de l'opposition Issa Tchiroma Bakary. Le professeur Lumumba affirme que l'actuel chef de l'État refuse de respecter la volonté des urnes après plus de quarante années de gouvernance personnelle. Cet appel intervient dans un contexte de fortes tensions dans plusieurs villes du pays où les partisans de Tchiroma, qui a autoproclamé sa victoire écrasante, manifestent régulièrement pour défendre ce qu'ils considèrent comme la vérité des urnes .

Le professeur Lumumba a directement interpellé la présidente de la Commission de l'Union Africaine, soulignant que tout retard dans la gestion de cette crise pourrait avoir de graves conséquences politiques, sociales et économiques pour le Cameroun. Cette prise de position fait écho aux manifestations sporadiques qui secouent le pays, notamment à Garoua, fief de Tchiroma, où des heurts ont causé la mort d'une jeune enseignante, devenue un symbole involontaire de cette période troublée .

Alors que la communauté internationale observe la situation avec attention, l'appel de Lumumba représente une pression supplémentaire sur le régime de Yaoundé. Le professeur kényan, respecté pour son engagement en faveur de l'État de droit, met en garde contre le risque d'une instabilité politique majeure si la volonté populaire n'est pas respectée. Dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, prévue le 26 octobre, la mobilisation de la société civile et de l'opposition ne faiblit pas, créant un climat d'incertitude qui pèse lourdement sur l'avenir immédiat du pays .

#Cameroun #UnionAfricaine #Presidentielle2025 #PLOLumumba #CrisePolitique #Tchiroma #Biya

