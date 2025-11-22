-
Affaire Martinez Zogo : 3 Ans Après, Le Procès Patine et La Justice Croupit au Cameroun :: CAMEROON
Près de trois ans se sont écoulés depuis le terrible enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo, l'animateur radio dont la voix dénonçait l'affairisme et la corruption au Cameroun. Retrouvé mort en janvier 2023, son corps porte les stigmates d'une violence inouïe. Malgré l'onde de choc nationale et internationale, et les promesses de justice, le dossier judiciaire semble aujourd'hui enlisé. Le procès, tenu devant le tribunal militaire de Yaoundé, piétine, émaillé de nombreux reports et de batailles procédurales qui empêchent toujours l'examen du fond de l'affaire. Des figures clés, dont le patron des renseignements de l'époque, certains agents, et des gros poissons de la sphère économique, restent incarcérés, mais l'attente des condamnations est longue et frustrante.
Les questions soulevées par l'opinion publique et la société civile demeurent brûlantes. La plus lancinante concerne l'identité du commanditaire ou des commanditaires de cet assassinat. Un officiel des services de renseignement avait avoué avoir participé, et l'implication de hauts responsables confère à ce drame le statut d'une véritable affaire d’État. Cependant, les manœuvres dilatoires et les recours en appel successifs, notamment autour de la détention préventive d'hommes d'affaires influents comme Jean-Pierre Amougou Belinga, ralentissent considérablement la manifestation de la vérité. Le procès Zogo est devenu un symbole de la lutte pour l'indépendance de la justice face au pouvoir politique et économique.
Pour la famille et les proches, l'épreuve est double. La dépouille de Martinez Zogo reste à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, rendant le deuil impossible. Bientôt trois ans après le crime, l'absence d'obsèques est le triste indicateur d'une justice camerounaise qui patine. Pour beaucoup, cet assassinat non résolu est un message fort, destiné à museler toute voix critique. Les organisations de défense des droits humains continuent de réclamer une procédure transparente et impartiale, loin de toute ingérence politique, afin de garantir que ce crime odieux ne reste pas impuni.
