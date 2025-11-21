Camer.be
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza :: CAMEROON

Le quartier Odza- Yaoundé a vibré dès 10h30 ce jeudi à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Festival ANGARA BINGA Bé NNAM, un rendez-vous majeur dédié à la valorisation du savoir-faire des femmes camerounaises, rurales comme urbaines.

Cet événement, qui s’étendra sur trois jours du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025, ambitionne de devenir l’un des plus importants espaces d’expression, d’innovation et de promotion de l’entrepreneuriat féminin au Cameroun.

Un espace d’exposition pour plus de 25 antennes à travers le Cameroun

Le festival réunit les femmes issues des 25 antennes que compte le réseau national. Cet événement se veut un lieu d’échanges d’expériences, de formation, de solidarité et surtout de mise en lumière des produits transformés par les femmes.

Les stands exposent une grande variété de productions :

- produits de beauté naturels
- objets artisanaux
- boissons locales
- produits agroalimentaires
- créations vestimentaires et accessoires

L’objectif est de renforcer la visibilité de ces activités, de promouvoir le "Made in Cameroon" féminin et de faciliter l’accès au marché national et international.

Une présence diplomatique remarquée

L’ouverture du festival a été marquée par la présence du  l’Ambassade du Gabon, et M. Perkis Mintja, Président du concept Made in Gabon. Sa participation a apporté une dimension internationale à l’événement et ouvre la voie à des collaborations sous-régionales.

Un rendez-vous attendu : 5 000 participantes prévues

Les organisateurs annoncent l’arrivée de plus de 5 000 participantes, faisant de cette édition l’une des plus ambitieuses. Entre ateliers pratiques, expositions, ventes, conférences et rencontres B2B, le Festival ANGARA BINGA Bé NNAM s'impose comme un véritable moteur de promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Un appel fort pour le soutien aux femmes productrices

Au-delà de la célébration, ce festival porte un message : renforcer l’accompagnement des femmes dans les filières de transformation 
 « Nos femmes produisent, transforment et innovent. Avec plus de soutien, elles peuvent contribuer puissamment à l’économie nationale », a souligné Mme Ngono.

Le Festival ANGARA BINGA Bé NNAM se poursuit jusqu’à samedi et promet trois jours d’échanges, de découvertes et de valorisation du talent féminin camerounais.

