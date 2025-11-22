Camer.be
Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima :: CAMEROON

L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun continue de déchirer le paysage politique national. Alors que le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya vainqueur pour un huitième mandat, l'opposant Issa Tchiroma Bakary maintient son auto-proclamation et dénonce une fraude à grande échelle. C'est dans ce contexte explosif que Daniel Essissima, fort de la possession présumée d'une majorité des procès-verbaux des 58 départements du pays, lance une accusation sidérante contre l'organisme en charge de l'organisation : ELECAM aurait volé précisément 1 208 657 voix au profit du président sortant.

Selon les affirmations d'Essissima, l'ampleur de la fraude orchestrée par ELECAM dépasse le simple décompte d'erreurs. Il s'agirait d'une manipulation systémique, souvent effectuée en subtilisant des milliers de voix par département. L'exemple du Wouri est frappant : ELECAM y aurait dérobé 16 997 voix à Issa Tchiroma Bakary et des milliers à d'autres candidats, dissimulant ainsi la défaite écrasante de Paul Biya dans ce département, où il n'aurait obtenu que 12,41 %. Ces chiffres, s'ils sont avérés, confirment la thèse selon laquelle le régime en place a recouru à des artifices massifs pour fausser la vérité des urnes et maintenir la continuité du pouvoir.

L'analyse d'Essissima conduit à une réécriture spectaculaire des résultats officiels. En déduisant les 1 208 657 voix volées à l'opposition, le véritable décompte placerait Issa Tchiroma Bakary en tête avec 57,217 % des suffrages, contre seulement 27,446 % pour Paul Biya, qui aurait en réalité obtenu 1 265 522 votes effectifs après correction des manipulations. Plus précisément, 837 113 voix auraient été soustraites au candidat Tchiroma et 371 544 voix aux autres concurrents.

Cette allégation de détournement de suffrages électoraux massive et ciblée, représentant 26,213 % du total des votes attribués à Biya, met en lumière une crise institutionnelle profonde, où l'organisme électoral est accusé d'avoir agi comme un instrument de fraude politique. Ces données, si elles sont vérifiables, posent la question de la légitimité même du nouveau mandat proclamé et renforcent les appels à une transition politique véritable au Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Election2025 #FraudeElectorale #IssaTchiroma #PaulBiya #ELECAM #Politique

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais
La chute des Bongo. Est-ce le signal pour l'après-Biya au Cameroun ?
La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI
La Révision du Système Électoral, Préalable Oublié Avant les Législatives et Municipales
ÉCLAIRAGES À LA LUMIÈRE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS CONTRE Dr Okala Ebode
L'EFFET TCHIROMA : DÉCRYPTAGE D'UN "MIRACLE" POLITIQUE
Pourquoi la Souveraineté de l'Afrique Passe Avant Tout par la Refondation de Ses Institutions
Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025
Alice Nkom Dénonce la Dictature au Cameroun : Vérité Crue Contre Impunité du Régime Biya
Paul Atanga Nji : Jusqu'où ira l'Homme Fort du Régime Biya dans la Répression Post-électorale ?
Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:54
Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam

Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam
01:20
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif

Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
00:58
L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis

L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis
00:35
Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima

Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
00:14
Libération d'Aboubakar Ousmane Mey : Soulagement et Enjeux de Pouvoir au Cameroun

Libération d'Aboubakar Ousmane Mey : Soulagement et Enjeux de Pouvoir au Cameroun

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo