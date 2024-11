CAMEROUN :: Un élan de vie et d’espoir à Laquintinie : Renaissance Santé au chevet des patients hémodialysés :: CAMEROON

À l’occasion du premier anniversaire de l’unité d’hémodialyse de l’hôpital Laquintinie, l’association Renaissance Santé, portée par un engagement humanitaire sans faille, a tenu à marquer cet événement d’un geste noble et généreux. Sous la présidence de Claire Carine Ntolo et avec la participation distinguée de sa marraine, le Dr Odile Teunkam Wandji, une délégation venue de Paris a illuminé ces journées des 14 et 15 novembre, consacrées à la santé et au bien-être des patients hémodialysés.

Le 14 novembre s’est ouvert par un Échange Post-Unité (EPU) magistralement orchestré par le Dr Balepna, chef du service de néphrologie et d’hémodialyse, et son équipe. Plusieurs thématiques cruciales ont été abordées : l’aspect épidémiologique de la maladie rénale chronique, le bilan des cinq premières années du service de néphrologie à Laquintinie, les indications et spécificités de l’hémodialyse, ainsi que les défis psychosociaux auxquels font face les patients. Ce fut également l’occasion de dévoiler les projets ambitieux pour l’avenir de ce service médical de pointe.

Le lendemain, le 15 novembre, fut dédié à une prise en charge individuelle signe de professionnalisme. Le Dr Odile Teunkam Wandji a consulté gratuitement une vingtaine de patientes hémodialysées, leur offrant des examens gynécologiques et senologiques ainsi que les dépistages du cancer du col de l’utérus à travers des frottis cervico-vaginaux. Au-delà des diagnostics, elle a prodigué des conseils précieux en prévention primaire et établi des prescriptions adaptées pour les traitements nécessaires.

Cette journée s’est achevée sur une note de générosité et de partage, avec la remise de dons essentiels pour améliorer le quotidien des patients. Parmi ces présents figurent de l’érythropoïétine, indispensable pour traiter l’anémie des hémodialysés, les immunosuppresseurs et des lecteurs de glycémie. Ces gestes, portés par l’association Renaissance Santé, traduisent un engagement profond pour soulager les souffrances et améliorer la qualité de vie de ces malades.

Le chef de service de néphrologie, accompagné de son équipe, a réservé un accueil chaleureux à l’association et à sa délégation. La marraine, Dr Odile Wandji Teunkam a tenu à rappeler que tout le sens de cette opération résidait dans le bien-être des patients, qui sont les véritables bénéficiaires de cet élan de solidarité.

Ainsi, ces deux journées ont illustré, avec éclat, que derrière chaque geste médical se cache une mission d’humanité, où science et bienveillance s’unissent pour redonner espoir et dignité à ceux qui en ont le plus besoin.