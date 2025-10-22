-
© Camer.be : Toto Jacques
- 22 Oct 2025 11:01:16
- |
- 230
- |
-
CAMEROUN :: Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence :: CAMEROON
La ville de Garoua est plongée dans une profonde tristesse ce 22 octobre 2025. La communauté éducative et les habitants sont unis dans la douleur après la perte tragique de Zouhairatou, une jeune enseignante de seulement trente ans.
Elle a été inhumée aujourd’hui au cimetière de Laïdé Daneyel dans une atmosphère de recueillement et d’émotion intense. Son décès brutal, survenu après avoir été touchée par un projectile lors des manifestations à Garoua, a créé un choc considérable à travers la région.
Zouhairatou était reconnue par ses pairs et ses élèves comme une éducatrice dévouée et investie, faisant d’elle une professeure respectée dont l’engagement professionnel était unanimement salué. Sa disparition violente souligne avec cruauté les conséquences des tensions sociales et politiques qui agitent la ville, rappelant le coût humain derrière les conflits.
Cet événement tragique marque durablement les esprits et plonge le monde éducatif dans le deuil, alors que beaucoup s’interrogent sur la spirale de violence et rendent un hommage appuyé à une femme dont la carrière a été brutalement interrompue.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence
Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025
Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1017645
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 555069
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 442396
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385429
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 211356
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205074