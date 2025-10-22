CAMEROUN :: Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence :: CAMEROON

La ville de Garoua est plongée dans une profonde tristesse ce 22 octobre 2025. La communauté éducative et les habitants sont unis dans la douleur après la perte tragique de Zouhairatou, une jeune enseignante de seulement trente ans.

Elle a été inhumée aujourd’hui au cimetière de Laïdé Daneyel dans une atmosphère de recueillement et d’émotion intense. Son décès brutal, survenu après avoir été touchée par un projectile lors des manifestations à Garoua, a créé un choc considérable à travers la région.

Zouhairatou était reconnue par ses pairs et ses élèves comme une éducatrice dévouée et investie, faisant d’elle une professeure respectée dont l’engagement professionnel était unanimement salué. Sa disparition violente souligne avec cruauté les conséquences des tensions sociales et politiques qui agitent la ville, rappelant le coût humain derrière les conflits.

Cet événement tragique marque durablement les esprits et plonge le monde éducatif dans le deuil, alors que beaucoup s’interrogent sur la spirale de violence et rendent un hommage appuyé à une femme dont la carrière a été brutalement interrompue.

