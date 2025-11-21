CAMEROUN :: Droits humains en milieu carcéral: Le droit à la santé bafoué,le droit à la vie menacé chez A. Ekane :: CAMEROON

Arrêté à Douala le 24 octobre dernier suite aux revendications postelectorales, le président du Mouvement pour la nouvelle indépendante et la démocratie (Manidem) est détenu par le régime de Yaoundé.

Mais ses geôliers auraient confisqué ses matériels médicaux, comme le dénonce son avocat, Me Hypolite Meli. Une violation des règles minima sur le traitement des détenus adoptées par l"Onu.

"Coucou Anicet,

Mon ami,

Les grandes douleurs sont muettes… Et ton nouvel enfermement m’a tellement bouleversée que je me suis réfugiée dans un silence qui ressemble, je le reconnais, à une forme de lâcheté.

J’imagine combien tes journées doivent être éprouvantes. Toi qui es déjà fragilisé par la maladie. Toi, le résistant, le patriote courageux qui a affronté ton état de santé, la répression, l’atmosphère de peur et de lassitude… simplement pour défendre ce que tu considères comme la vérité et ton devoir envers les générations à venir.

Que l’on partage ou non tes convictions, ton courage et ta ténacité forcent le respect."

Ancienne militante du Mouvement pour la nouvelle l'indépendance et la démocratie et experte en communication, Mireille Fomekong, exprime son désarroi sur son compte Facebook ce jeudi 20 novembre 2025, près d'un mois après l'arrestation et lembastillement de Anicet Ekane par les gendarmes.

Elle est autant peinée que, malade depuis quelques années, le leader de l'union pour le changement, soutien à la candidature de Issa Tchiroma Bakary qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 suivant ses propres decomptes, a été arrêté à Douala et conduit manu militari à Yaoundé, sans aucun égard pour son droit à la santé comme le prescrit les règles minimas des nations unies sur les conditions de détention.

Mireille Fomekong est indignée et avoue son impuissance face à cette injustice subie par Anicet Ekane, qu'elle désigne affectueusem,dans son POST sur Facebook, mon ami. En fait, les règles minima sur le traitement des détenus adoptées par l'Assemblee générale de l'organisation des nations unies (Onu), consécutives à celles sur la prévention du crimes et le traitement des délinquants du 30 août 1955, ont été, suivant les dénonciations de Me Hypolite Meli, avocat de Anicet Ekane, violées par les gendarmes, auteurs de son arrestation et par ses geôliers depuis le Secrétariat d'état à la défense chargé de la gendarmerie nationale (Sed) à Yaoundé. Un espace où il a séjourné pendant des jours en compagnie de ses camarades de l'union pour le changement, le Pr Calvin Aba'a Oyono, Djeukam Tchameni Florence Tichio et autres militants politiques détenus de la crise POST électorales d'octobre et novembre 2025 au Cameroun.

Le devoir d'indignation

Cette position est largement partagée par Mamadou Mota, président par intérim du Mrc. Dans un communiqué de presse rendu public ce 20 novembre, il dénonce la justice Camerounaise:

Détention Arbitraire et Mise en Danger de Mort : L'Affaire EKANE Anicet Révèle l'Irresponsabilité des Magistrats Militaires

Yaoundé, le 20 novembre 2025.

Maître Hippolyte BT MELI, conseil de Monsieur EKANE Anicet, lance un cri d'alarme suite à la détention arbitraire et à la mise en danger de mort de son client, actuellement incarcéré à la prison de New Bell, Douala, et souffrant d'une condition malade, extracto-oxygéno dépendant.# Le dirigeant du Mrc fait savoir que la note de réclamation adressée le 15 novembre 2025 au Colonel Commandant de la Légion de Gendarmerie du Littoral à Douala, et dont l'opinion publique prend connaissance aujourd'hui, expose une situation inacceptable : la rétention illégale des appareils médicaux (extracteur d’oxygène et accessoires) appartenant à Monsieur EKANE Anicet, saisis par les forces de l'ordre lors de son arrestation.

Ces appareils sont pourtant vitaux pour le maintien en vie du détenu. Il souligne que :l"avocat dénonce fermement le silence complice et l'irresponsabilité flagrante des magistrats militaires en charge du dossier. Malgré la connaissance de l'état de santé critique de Monsieur EKANE Anicet, et la réclamation formelle des équipements médicaux nécessaires, les autorités judiciaires militaires font preuve d'une inertie criminelle.

"Ce que les magistrats militaires font, c'est invariablement une orientation du détenu vers un 'laisser-mourir' sous prétexte de manque d'appareil d'oxygénation. Après avoir kidnappé un citoyen en dehors de toute légalité, l'autorité qui est censée veiller sur l'intégrité du patient-otage fait plutôt preuve d'une irresponsabilité glaciale," déclare Maître Hippolyte BT MELI.

L'arrestation de Monsieur EKANE Anicet, effectuée en dehors des cadres légaux, et sa détention dans des conditions qui mettent sa vie en péril, constituent une violation flagrante des droits humains fondamentaux et des principes de l'État de droit.#Pour de nombreux défenseurs des droits humains, elle est contraire aux règles minima sur le traitement des détenus fixées par l'Onu, En effet ce texte recommande:

Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.#

Des exigences à l'endroit de l'Etat

Mamadou Mota et autres citoyens indignés exigent des autorités militaires et judiciaires :

1- La restitution immédiate et sans condition de l'extracteur d'oxygène et des accessoires saisis, afin qu'ils soient mis à la disposition des équipes soignantes prenant en charge Monsieur EKANE Anicet.

2- L'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'arrestation de Monsieur EKANE Anicet et sur la conduite des magistrats militaires qui, par leur inaction, mettent sa vie en danger.

3- Le transfert immédiat de Monsieur EKANE Anicet dans une structure hospitalière civile capable de lui assurer les soins urgents et vitaux qu'exige son état.

Enfin, ils appellent les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'Homme, ainsi que la communauté internationale, à se mobiliser urgemment pour faire pression sur les autorités compétentes et prévenir une issue fatale.Une manière de reconnaître que l'article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doit prévaloir tout comme l'article 6 du même texte ratifié par le Cameroun qui prescrit :le droit à la vie est sacré...

