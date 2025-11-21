Camer.be
21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: 21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda :: CAMEROON

Il y a neuf ans, avant que la guerre n’éclate dans les régions du NOSO, Mancho Bibixy Tse a participé à l’organisation de la coffin revolution, à Bamenda, chef lieu de la région du Nord-ouest, pour dénoncer les discriminations contre les anglophones au Cameroun. Arrêté quelques semaines plus tard, il croupit depuis lors dans la prison de Kondengui.

Ce 21 novembre 2016, les rues de Bamenda connaissent une agitation peu commune. Depuis un mois et demi, des associations d’enseignants, d’avocats et d’étudiants réunies au sein du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC) ont lancé une grève pour dénoncer la « francophonisation » des systèmes juridiques et éducatifs. 

Ce 21 novembre, un homme se tient debout dans un cercueil blanc posé sur le toit d’une voiture à l’arrêt et harangue la foule de curieux : « Nous sommes déjà morts entre les mains de la tyrannie. Il n’y a plus de raison d’avoir peur. Même de la mort. »

Mancho entre dans l’imaginaire collectif comme le sans-peur, rayonnant de vie, qui appelle les vivants pourtant morts à se réveiller. Il est l’un des leaders de la coffin revolution (Le nom provient d'un acte de protestation de l'activiste Mancho Bibixy, qui a tenu un cercueil ouvert à un rond-point pour dénoncer la marginalisation de sa communauté anglophone.).Ce mouvement qui dénonce les discriminations dont sont victimes les anglophones et se donne pour objectif de changer l’ordre institutionnel.

Le 19 janvier 2017, Mancho Bibixy est arrêté sans mandat. Des soldats armés entrent de force dans la maison d’un de ses amis où il est hébergé, lui mettent une cagoule et l’emmènent dans un véhicule sans lui laisser le temps de mettre ses chaussures ou de prendre ses papiers d’identité.

Fin mai 2018, après plus d’un an de procès et de nombreux ajournements d’audiences, le tribunal militaire de Yaoundé condamne Mancho Bibixy à 15 ans de prison pour « actes de terrorisme, sécession, propagation de fausses informations, révolution, insurrection, mépris des organismes publics et des fonctionnaires et hostilité contre la patrie ».

Cinq autres anglophones, jugés en même temps, ont été condamnés à de peines allant de dix à quinze ans de prison ferme. Un accusé a été acquitté pour « faits non établis ». Les six condamnés devront, en outre, payer solidairement une amende de 268 millions de francs CFA (près de 398 000 euros) à l’Etat et à la partie civile, auxquels s’ajoutent 31,7 millions (47 000 euros) de frais de procédure.

Le 15 août 2019, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies, adopte un avis concernant Mancho Bibixy (Avis n°46/2019). Sa conclusion : « la privation de liberté de Mancho Bibixy est arbitraire ». Il a été arrêté sans mandat ni information sur les motifs de son arrestation. Il a été jugé devant un tribunal militaire qui ne relève pas du pouvoir judiciaire indépendant alors que le droit international interdit de telles pratiques concernant les civils. Il a été condamné sur la base d’accusations vagues et trop larges.

Le mécanisme des Nations unies appelle les autorités camerounaises à « libérer immédiatement Mancho Bibixy ». En vain. Il reste incarcéré à la prison centrale de Kondengui 

Dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de « forces de restauration » d’un Etat anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les deux guerres mondiales, sous mandat britannique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Criseanglophone #CameroonAnglophoneCivilSocietyConsortium #lacoffinrevolution #Bamenda #ManchoBibixy #Arrestationsarbitraires

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene
Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections
Jean Gatsi honoré du Grand Prix de l’Excellence africaine pour son engagement patriotique
Droits humains en milieu carcéral: Le droit à la santé bafoué,le droit à la vie menacé chez A. Ekane
Drame de Mefomo : la violence juvénile et l'indifférence numérique face à une vie brisée
Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême
Nuit de terreur à Yaoundé : L'insécurité urbaine face à l'audace des « microbes » armés
Justice détournée à Yaoundé : Enquête sur la mort d'Aboya et l'impunité policière au Cameroun
Shanda Tonme: " Chercher les solutions locales avant de se fendre en plaidoiries pour les lointains"
Alertes: La ville de Douala sous haute surveillance militaire et policière
Devenez Rédacteur

Les + récents

23:48
La Réélection de Paul Biya rend le départ du régime inéluctable selon Kah Walla

La Réélection de Paul Biya rend le départ du régime inéluctable selon Kah Walla
21:10
21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda

21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
18:59
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza

Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
18:50
Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene

Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene
13:58
Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections

Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo