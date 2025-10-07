Camer.be
Paul Biya à Maroua : un discours sur la jeunesse et la sécurité face à la montée de l'opposition
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Paul Biya à Maroua : un discours sur la jeunesse et la sécurité face à la montée de l'opposition :: CAMEROON

Le président Paul Biya a choisi le stade Lamido Yaya Dairou de Maroua pour délivrer un message de campagne centré sur la jeunesse camerounaise, les femmes et les défis sécuritaires. À quelques jours du scrutin du 12 octobre, le chef de l'État, candidat à un huitième mandat, a mis en avant ses actions passées et ses promesses en matière de création d'emplois, tout en reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Il a également salué le travail des forces de défense dans la lutte contre Boko Haram, une menace terroriste qui pèse lourdement sur la région de l'Extrême-Nord .

Ce discours intervient dans un contexte électoral des plus tendus, marqué par les démissions au sein de son propre gouvernement et l'émergence d'une opposition dynamique. En effet, des figures comme Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de l'Emploi, ont quitté le gouvernement en juin pour incarner une alternative et mobilisent des foules considérables à travers le pays . Le processus électoral camerounais est donc scruté avec une attention particulière, tant par la population locale que par les observateurs internationaux.

La question de la sécurité dans l'Extrême-Nord reste un enjeu majeur de ce discours. La région est en proie aux attaques de Boko Haram, un groupe terroriste dont l'impact socio-économique et humanitaire est dévastateur pour les populations locales . Alors que Biya salue les efforts de l'armée, l'opposition propose des solutions de fond. Issa Tchiroma Bakary, en particulier, porte un programme de transition ambitieux qui comprend la réconciliation nationale, une refonte constitutionnelle et la reconnaissance de la double nationalité .

Alors que Paul Biya mise sur sa longévité politique et la stabilité, ses adversaires parlent d'un déni démocratique après 43 années de pouvoir et appellent à un changement radical. Le président sortant parie que son bilan, notamment en matière de sécurité, suffira à le maintenir au pouvoir. Mais face à une jeunesse en quête d'emplois et des régions en crise, la promesse d'un autre septennat suffira-t-elle à convaincre un électorat de plus en plus séduit par les appels au changement ? La réponse sera dans les urnes ce 12 octobre .

