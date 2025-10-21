Camer.be
Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
Connue sous le pseudonyme d’Amanda Bling Bling, elle incarne à la fois le glamour et la détermination. Derrière ce nom pétillant se cache Amandine FOA, une femme accomplie, cadre de santé, mère de famille et figure montante de la diaspora africaine en Europe.
 
Originaire de Bafoussam, fille Todjom, Amanda a très tôt montré une personnalité affirmée. Ses proches la décrivent comme un « électron libre », un esprit vif et indépendant qui ne rentre dans aucun moule. Un trait de caractère que son entourage, y compris son mari, a toujours reconnu comme la clé de son épanouissement.
 
Installée en Italie, pays qu’elle considère comme un point d’ancrage plus que comme une destination finale, Amanda FOA a su tirer profit des opportunités qu’offre l’Europe pour se former et élargir ses horizons.
 
Bardée de diplômes universitaires, elle a su concilier carrière, vie de famille et engagement social, jusqu’à intervenir dans le domaine de la psychologie, notamment lors de FESTAFRIC 2024, où elle anima un débat sur la santé mentale des membres de la diaspora africaine.
Mais au-delà de sa carrière, Amanda est aussi une figure bien connue du milieu culturel et événementiel afro-européen. Sa présence est souvent remarquée dans les grands rendez-vous culturels du continent. À Bilbao comme à Paris, elle soutient sans relâche les initiatives qui valorisent la culture africaine, quitte parfois à louper un vol pour cause de passion débordante.
 
Véritable femme moderne, Amanda Bling Bling illustre à la perfection la capacité de la femme africaine à conjuguer ambition, responsabilité et convivialité.
Son parcours force le respect et inspire toute une génération de femmes qui, comme elle, veulent prouver que le travail, la persévérance et la foi ouvrent toutes les portes.
 
En ce jour où elle célèbre une année de plus, les Éditions SOPIEPROD par ma voix lui adressent leurs vœux les plus sincères : santé, succès et longévité.
Amanda Bling Bling demeure une référence dans la diaspora, un modèle d’équilibre entre le devoir, la passion et l’élégance.

Amanda Bling Bling: L'électron libre qui allie intelligence, élégance et influence

Amanda Bling Bling: L'électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
