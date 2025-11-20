Camer.be
Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême
CAMEROUN :: Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême :: CAMEROON

Par un décret qui marque une nouvelle étape dans le renouvellement des hautes sphères judiciaires, le Président de la République, Paul Biya, a officialisé la nomination de Madame Marie-Claire Dieudonnée Nseng-Elang au prestigieux poste de Procureur général près la Cour Suprême. Cette décision intervient pour combler le vide laissé par le décès de Luc Ndjodo, assurant ainsi la continuité de la haute administration de la justice camerounaise.

Ce choix présidentiel propulse une magistrate d’expérience, reconnue pour son parcours sans faute et son statut de magistrat hors hiérarchie. Jusqu'à cette nomination, Marie-Claire Nseng-Elang occupait la fonction stratégique de Directeur des Affaires Générales du Ministère de la Justice, un poste où elle a contribué à la modernisation et à la gestion administrative de la chancellerie. Son profil est celui d’une professionnelle aguerrie, passée par diverses fonctions clés sur le terrain, notamment comme Inspecteur à l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Présidente du Tribunal de Grande Instance du Wouri. Sa connaissance approfondie du droit et des rouages administratifs fait d'elle une figure idéale pour diriger le Parquet général de la plus haute juridiction du pays.

La nomination de la nouvelle Procureur est porteuse d'un message fort pour l'ensemble du système judiciaire camerounais. En succédant à une figure tutélaire, elle se trouve désormais à la tête de la section la plus élevée du ministère public. Son rôle sera capital pour veiller à la bonne application de la loi par toutes les juridictions inférieures et garantir l'unité de la jurisprudence.

Cette haute responsabilité arrive à un moment où la question de la sécurité publique et de l'État de droit est au centre des préoccupations nationales. Face à l'insécurité à Yaoundé et dans les autres métropoles, le rôle de la justice, et en particulier du Parquet général, est essentiel pour assurer une réponse pénale efficace et dissuasive. Madame Nseng-Elang est attendue sur la consolidation de l'autorité judiciaire, l’accélération du traitement des dossiers sensibles et la lutte contre la grande criminalité. Cette nomination est perçue comme un gage de rigueur et de compétence, et un signal de l'engagement de la Présidence à renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'appareil judiciaire face aux défis contemporains.

La communauté juridique et l'opinion publique suivent avec attention cette prise de fonction, espérant que l'expertise et la pondération de Madame Nseng-Elang apporteront la stabilité et l'impulsion nécessaires pour une justice plus performante et plus proche des justiciables.

