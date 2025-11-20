Camer.be
Vendredi dernier, Paris a tremblé sous l’effet d’un véritable raz-de-marée. Un tsunami signé Flore de Lille. Celle qui, il y a encore peu, n’était connue que comme une influenceuse talentueuse a franchi un cap spectaculaire, remplissant une salle parisienne de prestige et fédérant autour d’elle une mosaïque de cultures, de communautés et une diaspora camerounaise venue des quatre coins du monde: des États-Unis, de toute l’Europe, et bien sûr du Cameroun.

L’événement, véritable vitrine de la culture afro-urbaine, a attiré l’attention des plus grands médias : Équinoxe Télévision, Canal 2 International, CRTV Sports & Divertissement, sans oublier les médias partenaires et l’impressionnant cortège d’influenceuses venues soutenir leur consœur. Sur les réseaux sociaux, la horde d’“abeilles” de Flore a assuré une couverture instantanée, transformant la soirée en phénomène viral.

Pour cette 3ᵉ édition parisienne, Flore de Lille a prouvé qu’elle avait grandi, appris, et su écouter les conseils de figures majeures du milieu, notamment celui qu’on surnomme le FÔH Jean Robert Ngamwo, qui lui passe symboliquement le brassard.

Côté organisation, la jeune icône a su s’entourer d’une équipe aguerrie : Dissake El Biaz, Guy Metang, Guy Alexandre Mambo, la sublime Rodia ou encore Zemouniak, artisans discrets mais essentiels de cette montée en puissance. Après un premier passage à Nanterre qui avait des allures de hangar, Flore a compris qu’il fallait viser plus haut. Et elle l’a fait. Plus fort. Plus grand.

La soirée ne se limitait pas au spectacle : à l’arrière de la salle, un espace dédié au business mettait en valeur des entrepreneurs et leur savoir-faire, rappelant les grands shows à l’américaine où divertissement et opportunités économiques se rencontrent.

Alors, Flore de Lille est-elle devenue le nouveau visage du showbiz africain en Europe ? La question mérite d’être posée. Porter la culture camerounaise, fédérer les diasporas, réunir les médias, mobiliser des milliers de fans et imposer un concept hybride mêlant show, influence et entrepreneuriat… Peu y sont parvenus avec une telle maîtrise.

L’avenir, seul, tranchera. Mais une chose est sûre : en un soir, Flore de Lille a redessiné les contours du showbiz afro-européen et confirmé qu’une nouvelle étoile brille désormais sur la scène culturelle.

 

