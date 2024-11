CAMEROUN :: CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL DU PRÉSIDENT PAUL BIYA :: CAMEROON

IL EST RENTRÉ TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME JÉSUS CHRIST A JÉRUSALEM en Avril de l’An 33 de notre ère. Le dimanche des Rameaux, Jésus-Christ a fait son entrée triomphale à Jérusalem pour célébrer la fête de PESSA'H (la Pâque). Pendant que ses disciples agitaient des frondes de palmiers et pavaient son chemin de tuniques, ils entouraient Jésus et exprimaient leur amour et leurs louanges en criant « Hosanna » qui signifie « sauve-nous » (Liturgie juive) ou « Chant de Triomphe » (Cérémonie des Rameaux).

IL EST RENTRÉ TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME CYRUS LE GRAND À BABYLONE au mois d'Arahsamnu (29 Octobre 539 av. J.-C). Cyrus II (vieux perse : Kūruš), dit CYRUS LE GRAND, est le fondateur de l'Empire perse, de la dynastie des Achéménides, régnant d'environ 559 à 530 av. J.-C. Son règne a été marqué par des conquêtes d'une ampleur sans précédent : après avoir soumis les Mèdes, il a placé sous sa domination le royaume de Lydie et les cités grecques d'Ionie, puis l'Empire néo-babylonien (comprenant alors la Mésopotamie, la Syrie, les cités phéniciennes et la Judée).

Elle était longue mais finalement courte, l'absence de 49 jours du président Paul Biya du Cameroun. Car en un battement de paupières, le temps d'un aperçu sur lui a l'aéroport de Nsimalen et tout était oublié. Toutefois, avant ce dénouement, la rumeur l'avait rendu malade, son absence l'avait mis sous oxygène, les débats l'avaient débranché, les opposants l'avaient déclaré cliniquement mort, France 24 l'avait mis à la morgue, certains médias avaient organisé ses obsèques officielles et les réseaux sociaux l'ont enterré. Fini pour lui!

Ni le communiqué du DCC Ayolo sonnant pour eux comme une annonce de la neuvaine, ni la mise en garde du MINAT Atanga Nji, sonnant pour eux comme l’organisation des funérailles, ne leur laissaient entrevoir que la résurrection a quand même existé un jour sur cette terre. Tout porte à croire que si on n'avait pas annoncé son retour à grands tapages, son passage pour le Palais de l'unité aurait fait fuir les gens sur les trottoirs. Car d'aucuns avaient parié Bet/PMUC qu'il n'est plus de ce monde (et que seuls les fantômes ne meurent pas !). Les Bookmakers s'en sont léché les babines ! Une chose est sûre, la rumeur sous la forme interrogative a pris la forme d'un point d'exclamation et puis d'un point tout court. Triste nécrologie !

IL EST RENTRÉ

TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME MAO ZEDONG (ou MAO TSE-TOUNG) au balcon de la Cité interdite des anciens empereurs à Pékin le 1er Octobre 1949 pour proclamer l’indépendance de la Chine. Fils de paysans aisés, il est l'un des membres historiques du Parti communiste chinois (Shanghai, 1921), parvenant progressivement à s’en faire reconnaître comme le dirigeant suprême, notamment lors de l'épisode de la Longue Marche, entre 1934 et 1935. Après de longues années de guérilla contre les nationalistes du Kuomintang dirigés par Tchang Kaï-chek, ainsi que contre l’envahisseur japonais pendant la guerre sino-japonaise (1937-1945), Mao sortit vainqueur de l'ultime phase de la guerre civile chinoise, avec la victoire de l'Armée populaire de libération (1949). Il proclame la république populaire de Chine, le 1er octobre 1949 à Pékin ; il sera d'ailleurs le premier à occuper la fonction de président de la République populaire de 1954 à 1959.

Ce fameux 21 Octobre 2024 vers 16h50, Certains en doutaient encore mais dès que le président Paul Biya est descendu de l'avion, ''c'était milles castors alambiqués!" Il est apparu imposant, se déplaçant avec la légèreté d'une feuille de lys. Son visage dégageait la douceur d’une orchidée et sa posture renvoyait la prestance d'un éléphant. Et il devisait sans tremolos avec le SGPR Ngoh Ngoh ! C'est donc un roc fort ''baobabesque'', débout comme une aiguille, que les militants, curieux et indécis ont vu ce jour-là.

IL EST RENTRÉ TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME CHAKA ZOULOU à la RIVIÈRE MHLATUZE en 1819. Après la mort de Dingiswayo, CHAKA(Chaka Kasenzangakhona) défait Zwide lors de deux batailles difficiles (Gqokli Hill en 1818 et la rivière Mhlatuze en 1819) où il utilise son sens aigu de la stratégie. Ensuite, s'ouvre le temps des conquêtes. Chaka ne démobilise jamais ses troupes après les campagnes, elles sont maintenues en permanence au service de l'empire. Il les stimule par des concours d'épreuves : aux vainqueurs sont offertes les plus belles filles nubiles, initiées à la lutte et au combat. Il révolutionne ensuite la stratégie militaire de son armée (tâche initiée avec sa propre tribu) : il opte pour la stratégie d'attaque « en tête de buffle » : les troupes sont divisées en quatre corps, deux ailes forment les cornes de buffle et deux corps centraux placés l'un derrière l'autre forment le « crâne ». Opérant en mouvement tournant, l'une des ailes attaque, tandis que l'autre se cache et n'intervient que lorsque le combat est engagé. Il mène une guerre totale et utilise la tactique de la terre brûlée grâce à des régiments spéciaux. En dix ans, Chaka se taille un empire dans le Natal. En 1820, quatre ans après le début de sa première campagne, Chaka avait conquis un territoire grand comme le tiers de la France.

Mus par un instinct grégaire, ils sont sortis de leurs chaumières. De l'aéroport de Nsimalen à Etoudi, en passant par l'autoroute, Mvan, Mvog-bi, Poste Centrale, Boulevard du 20 Mai, Nouvelle route Bastos, Tsinga, ils étaient massés aux bords des rues. Ils n'ont pas attendu l'appel du Muezzin du haut du Minaret. Ils n'ont pas eu besoin du ''Haka''(Ka Mate), le grand cri de ralliement des All Blacks du rugby de Nouvelle Zélande. Ils n'ont pas attendu d'entendre la sirène de fin d’alerte antiroquettes Hezbollah de Tel-Aviv pour sortir accueillir leur président. À ses côtés, la première Dame, Chantal Biya, véritable Banque fédéral de réserve d'or du sourire et de la bonne humeur ; Banque mobile de l'ambiance les 8 Mars, et Fontaine du Jourdain des bienfaits et des dons multiples. Pendant leur parcours impérial, Paul et Chantal Biya sortaient les mains des vitres de leur véhicule présidentiel pour saluer les foules. On aurait dit Jean Paul II dans sa Papamobile SCV1 le 8 Octobre 1988 en Alsace en France. N’en déplaise, les Camerounais aiment vraiment leur Président. Et c’est une lapalissade !

IL EST RENTRÉ TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME LE GÉNÉRAL DE GAULE le 14 juin 1944 sur la plage de Courseulles-sur-Mer, en Normandie, en descendant du torpilleur La Combattante. De Gaule fait fusionner le Comité national français avec le Commandement en chef français civil et militaire pour donner naissance au Comité français de libération nationale (CFLN). Les Forces françaises libres fusionnent quant à elle avec l'Armée d'Afrique. L'Armée française de la Libération, composée de 1 300 000 soldats, participe aux combats aux côtés des Alliés. Le 3 juin 1944 à Alger, le CFLN devient le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF).Le 25 août 1944, le général de Gaulle se réinstalle au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique à Paris. Il se rend ensuite à l'hôtel de ville, où il prononce au milieu de la foule un discours resté célèbre. Il insiste sur le rôle essentiel joué par les Français dans leur propre libération et déclare « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! »163. Le lendemain, 26 août, il descend triomphalement les Champs-Élysées et fleurit la tombe du Soldat inconnu. Le « peuple dans ses profondeurs » manifeste un enthousiasme indescriptible. Charles de Gaulle communément appelé le général de Gaulle (1890-1970) est l’instigateur de la Cinquième République, fondée en 1958, et président de la République de 1959 à 1969.

Des Camerounais du ban et de l'arrière-ban sont vraiment sortis en file indienne pour ovationner leur Champion ceinture noire toute catégorie du développement azimutal depuis 1982: des centaines de centres de santé et une dizaine de grands hôpitaux ; une dizaine d'université d'Etat ; des milliers d'écoles publiques et des centaines de lycée, CETIC et CES ; des milliers de kilomètres de route, des autoroutes, une dizaine de stades de football, des infrastructures sportives de haut niveau, etc, etc.

IL EST RENTRÉ TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME LIONEL MESSI et l’équipe d’Argentine le 20 Décembre 2022 à Buenos Aires, après avoir remporté la coupe du monde de football. Plus de quatre millions de personnes, selon une source de la municipalité se sont massées sur le parcours de l’équipe, entre le complexe de la Fédération argentine (AFA) à 32 km, et le cœur de la ville, qui compte trois millions d’habitants (13 millions pour l’agglomération). «La plus importante foule de l’histoire» de l’Argentine, ont assuré plusieurs télévisions.

IL EST RENTRÉ TRIOMPHALEMENT AU CAMEROUN COMME LES LIONS INDOMPTABLES DE FOOTBALL après leur médaille d’or le 30 Septembre 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie. Après leur victoire historique et indicible sur l’Espagne en finale devant 104 000 spectateurs, des millions de camerounais sont descendus dans les rues à 3h du matin.

SI ON POUVAIT RÉUNIR CEUX AUX ABORDS DES RUES DE YAOUNDÉ ET CEUX DEVANT LES TÉLÉS AU CAMEROUN CE JOUR-LÀ, ils rempliraient la MOSQUÉE MASJID AL-HARAM de la Mecque, en Arabie Saoudite, la plus grande Mosquée au monde (capacité de 2,5 millions de fidèles à l’intérieur et 4 millions sur la totalité du site). Elle est située autour de la fameuse Kaaba, dernier vestige de l’époque de Mahomet vers lequel les fidèles se tournent tous pour prier.

SI ON POUVAIT RÉUNIR CEUX AUX ABORDS DES RUES DE YAOUNDÉ ET CEUX DEVANT LES TÉLÉS AU CAMEROUN CE JOUR-LÀ, ils rempliraient la Place Tian’anmen de Pekin en Chine (1417), la plus grande place au monde. C’est une immense place rectangulaire, d’environ 880 m du Nord au Sud, et 500 m de l’Est à l’Ouest, couvrant une superficie de plus de 40 hectares.

PAUL BIYA, LE PANAFRICAIN

Paul Biya est un panafricain reconnu, comme en témoignent les propos de Laurent Gbagbo, Président du Parti des Peuples Africains et ancien Président de la République de Côte d’Ivoire : « Le seul Président africain qui décrochait mes coups de fil au plus fort de la crise en 2010, n’était autre que le Président camerounais Paul Biya. L’un des seuls Africains qui m’envoyait du soutien lorsque j’étais à la Haye », affirmait-t-il en octobre 2021. Des exemples de dirigeants qui magnifient l’action diplomatique de Paul Biya sont régulièrement rapportés par les medias du monde.

Lors d’une interview en 2017, en marge de l’assemblée générale des Nations Unies, Paul Kagamé déclare : « Je consulte très peu de leaders et dirigeants d’Afrique et du monde, car le Rwanda n’a pas de leçons ni de conseils à recevoir pour son développement. Paul Biya est l’un des très rares dirigeants africains qui sort vraiment du lot, et que je consulte assez régulièrement. C’est un fin stratège politique hors pair vis-à-vis des puissances prédatrices de l’Afrique, doué d’une très grande sagesse et d’une grande vision et clairvoyance pour son pays, son peuple et l’Afrique. Ses avis et conseils comptent pour moi et m’ont très souvent inspirés »…

MENDIANT DE LA PAIX

Le mutisme volontaire d’une stricte minorité est reprouvé par l’écrasante majorité des camerounais qui salue la brillante victoire diplomatique du Président Paul Biya dans la résolution pacifique du conflit ayant opposé le Cameroun au Nigeria au sujet de la péninsule de Bakassi. Dans ce conflit, Paul Biya a eu le mérite de faire prévaloir ses talents de diplomate habile. Il a renoncé courageusement à la logique de la guerre au bénéfice du dialogue, en accord avec son vœu assumé de voir ce différend se régler définitivement par la force du droit. Pendant ce litige, il s’est présenté comme un véritable exemple de persévérance, de fermeté et de ténacité dans la défense de l’intégrité territoriale du Cameroun. Ainsi, en date historique du 10 Octobre 2002, le droit a fini par triompher avec l’arrêt de la Cour Internationale de Justice qui a reconnu la souveraineté du Cameroun sur la péninsule de Bakassi. Un accord est ensuite signé le 12 Juin 2006 à Greentree pour la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Et le 14 Août 2008, la péninsule retrouva la mère patrie. L’histoire et, surtout, le Cameroun, retiendra cet acte d’un grand patriote.

Si la communauté internationale a salué la résolution pacifique du conflit de Bakassi, il est à noter que les Africains ont magnifié l’action diplomatique de Son Excellence Paul Biya. En effet, après la reconnaissance de l’Union Africaine en 2010, Paul Biya recevra en 2014, le prix pour « La résolution pacifique des conflits », prix décerné par l’Union Panafricaine des Avocats (UPA). (Extraits, « Paul Biya ou la Clairvoyance à la tête du Cameroun », Tristan Akuè (Gabonais).

LA LEÇON DU NNOM GUI !

Les enfants sur les épaules de leurs parents, les uns faisant la courte échelle aux autres, aux fenêtres, aux balcons, sur les toits de certaines maisons et édifices, ils étaient là pour voir et acclamer leur président, grand Rassembleur pour le Développement et la Paix au Cameroun (RDPC). Oui, le retour triomphal et historique de Paul Biya a administré un cinglant démenti à la rumeur, une flagrante déculottée aux réseaux sociaux, une défaite cuisante et souveraine à ses détracteurs et autres pêcheurs en eaux troubles. Clap de fin ? Que nenni ! Paul Biya a prouvé qu’il tient encore ferme le Gouvernail du Cameroun. Donc, attention, moteur, il tourne encore !

Par MALCOM BARNABE PAHO, Journaliste, Directeur de Publication du Journal Midi Libre Hebdo, et Président national du Comité du Prix Baobab Africa, Yaoundé-Cameroun.