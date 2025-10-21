Camer.be
Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception
FRANCE :: Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception

Les projecteurs seront braqués sur Sarcelles le vendredi 14 novembre 2025, à l’occasion du très attendu TSUNAMI à Paris, un événement signé Maffo Flore, figure emblématique de la diaspora camerounaise.
 
Connue pour son franc-parler, son énergie débordante et sa détermination sans faille, la Lilloise s’impose depuis plusieurs années comme une véritable locomotive du divertissement africain en Europe.
 
Entrepreneure, meneuse et passionnée de show, influenceuse de talent, Maffo Flore n’en est pas à son coup d’essai.
L’an dernier déjà, elle avait créé l’événement avec une marée humaine à l’Espace Chevreuil de Nanterre, rassemblant plus d’un millier de personnes venues de toute l’Europe.
 
Cette année, elle remet le couvert, plus ambitieuse que jamais, en investissant l’Espace Venise de Sarcelles pour un nouveau rendez-vous annoncé comme phénoménal.
 
Sous le thème du “Tsunami à Paris”, la promotrice promet une soirée explosive, portée par un plateau artistique de haut niveau.
Seront de la partie Samy Diko, Chantal Ayissi et Charly Djom’s, trois poids lourds de la scène musicale camerounaise qui feront vibrer la capitale française au rythme du bikutsi, du makossa et Benskin newlook. En somme des sonorités afro.
 
Rencontrée récemment à Bilbao, où elle poursuit une véritable tournée de promotion à travers l’Europe, Maffo Flore mobilise la diaspora comme jamais.
Véritable globe-trotteuse du showbiz africain, elle multiplie les apparitions, fédère les communautés et réussit à créer, à chaque édition, un engouement rare autour de ses événements.
 
Plus qu’une simple soirée, le TSUNAMI à Paris s’annonce comme une célébration de la culture, de la musique et du vivre-ensemble africain.
La diaspora est d’ores et déjà en ébullition, prête à déferler sur Paris pour un moment festif, exceptionnel et inédit.
Rendez-vous le 14 novembre 2025 à l’Espace Venise et que la fête commence !

