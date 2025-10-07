Camer.be
Paul Biya à Maroua : visite officielle ou meeting de campagne à cinq jours du scrutin ?
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Paul Biya à Maroua : visite officielle ou meeting de campagne à cinq jours du scrutin ? :: CAMEROON

La ville de Maroua s'est placée en état d'alerte maximale ce mardi 7 octobre 2025 pour accueillir le président de la République, Paul Biya. La confirmation de cette visite officielle par le préfet du Diamaré crée une confusion politique notable, tant le calendrier la situe à mi-chemin entre la fonction d'autorité de l'État et l'agenda du candidat à sa propre succession.

Alors que la campagne présidentielle bat son plein depuis le 27 septembre pour le scrutin du 12 octobre, cette apparition du chef de l'État, la première en région depuis le début des opérations de propagande électorale, est scrutée avec une intensité particulière .  

Le dispositif sécuritaire déployé pour l'occasion, tel que révélé par un message radio du ministère de la Défense, est à la mesure de l'événement. Il prévoit des honneurs militaires de type « C » et mobilise un important contingent comprenant la Garde présidentielle, la Gendarmerie, l'Armée de terre, la Marine, l'Armée de l'air et la Police nationale . Une répétition générale s'est tenue la veille, lundi 6 octobre, afin de garantir le bon déroulement des cérémonies, soulignant le caractère éminemment protocolaire de ce déplacement . Pourtant, dans les faits, cette visite officielle à Maroua doit servir de cadre au tout premier meeting de campagne du candidat Biya, qui brigue un huitième mandat consécutif à l'âge de 92 ans .  

Cette confusion entre la stature de chef de l'État et le statut de candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) n'est pas anodine. Elle intervient dans un contexte où le président sortant avait jusqu'ici mené une campagne qualifiée de « fantôme », privilégiant la communication sur les réseaux sociaux tandis que ses lieutenants parcouraient le terrain en son nom . Son retour au Cameroun le 1er octobre après un séjour privé en Europe avait annoncé un changement de rythme .

En choisissant la région de l'Extrême-Nord, le pouvoir entend certainement mobiliser un électorat crucial et contrer l'influence d'anciens ministres dissidents, comme Issa Tchiroma Bakary, originaires de cette partie du pays . Cette apparition, à cinq jours seulement du scrutin présidentiel, est donc un moment charnière qui tente de concilier l'autorité de la fonction et les impératifs de la conquête des voix. 

