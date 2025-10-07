Camer.be
Vigilance électorale au Cameroun : Yvonne Muma Bih met en garde contre toute fraude
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Vigilance électorale au Cameroun : Yvonne Muma Bih met en garde contre toute fraude :: CAMEROON

À l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, un vent de détermination souffle sur l'opposition camerounaise. Yvonne Muma Bih, Secrétaire Nationale à l'Éducation et à la Formation Politique du  Social Democratic Front (SDF), a lancé un avertissement sans équivoque, affirmant que les événements de 1992 ne sauraient se reproduire. Elle évoque une génération résolue de Camerounais, bien décidée à obtenir le changement qu'elle appelle de ses vœux. Son message souligne que le parti et la société civile disposent désormais d'outils de contre-observation pour compter les voix parallèlement à la commission électorale officielle, Elecam.

Le propos de Yvonne Muma Bih fait directement écho à un débat plus large sur la protection des votes au Cameroun. Dans un récent échange public, elle insistait sur le fait que le simple fait de voter ne suffisait pas à garantir une victoire si les suffrages n'étaient pas sécurisés jusqu'au dépouillement final. Cette inquiétude est partagée par une partie de l'électorat, dans un contexte où le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un huitième mandat à l'âge de 92 ans. La crainte d'une fraude électorale potentielle reste un sujet de préoccupation majeur pour l'opposition et les observateurs.

L'avertissement de la responsable du SDF intervient dans un paysage politique marqué par l'exclusion de candidatures majeures, comme celle de Maurice Kamto, et l'émergence de nouvelles figures telles qu'Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre qui a quitté le gouvernement en critiquant un système « confisqué ».

La référence au scrutin de 1992, première élection multipartite où l'opposition avait contesté les résultats officiels, n'est pas anodine. Elle sert de rappel historique pour appuyer son message principal : avec les technologies modernes et une surveillance accrue, toute tentative de déclarer des résultats différents de ceux issus des urnes rencontrerait une résistance farouche. Cette position reflète une stratégie plus large de l'opposition et de la société civile, qui appellent à une vigilance citoyenne sans faille pour assurer la transparence du scrutin du 12 octobre.

L'actualité en vidéo