Issa Tchiroma à Douala : le pari fédéraliste et l’ultimatum à Paul Biya
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Lors d’un meeting électrisant à Douala, Issa Tchiroma a délivré un discours percutant qui résume les enjeux de la présidentielle camerounaise. L’ancien ministre, devenu le candidat de consensus d’une grande partie de l’opposition, a promis un changement de fond en comble s’il était porté au pouvoir. Parmi ses engagements phares figurent le retour au fédéralisme et l’instauration de la double nationalité pour les ressortissants de la diaspora, une mesure très attendue par de nombreuses familles camerounaises.

S’adressant directement au président Paul Biya, Tchiroma a lancé un ultimatum, l’appelant à « reconnaître sa défaite le 12 octobre pour entrer dans l’histoire ». Il a affirmé avec une conviction non dissimulée : « Sur hautes instructions du chef de l’Etat, c’est fini. On va terminer avec ça ». Le ton était celui d’une campagne parvenue à son point de non-retour, marquée par la radicalisation du discours de l’ancien baron du régime.

Face aux menaces qu’il dit subir, le candidat a affiché un calme déterminé, déclarant : « Ma protection, c’est Dieu et le peuple. Je ne céderai pas ». Cet ancrage populaire revendiqué est au cœur de sa stratégie de communication. Il a ensuite mis en garde les institutions en charge du processus électoral, le MINAT, le Conseil constitutionnel et ELECAM, prévenant que « le peuple n’acceptera aucun résultat qui ne sera pas celui des urnes ». Dans une formule reprise en chœur par la foule, il a scandé : « Le peuple ne laissera pas sa victoire volée. Le peuple défendra sa victoire ».

Cette sortie musclée de Tchiroma à Douala intervient dans un contexte politique extrêmement tendu, où la question de la transparence du scrutin est plus que jamais centrale. Son parcours, lui, est celui d’un insiders devenu un challenger déterminé à briser un système qu’il a longtemps servi.

L'actualité en vidéo