Maroua en effervescence avant la visite de Paul Biya

Alors que la date officielle reste inconnue, une effervescence palpable gagne la ville de Maroua, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Les rues s’animent et les façades le long des itinéraires présumés de la visite présidentielle arborent de nouvelles couleurs, témoignant d’une préparation intense.

Cette mobilisation générale suit la réunion de coordination tenue jeudi 2 août, présidée par le ministre Pierre Hélé et convoquée par le Très Honorable Cavaye Yeguié Djibril, président de l’Assemblée nationale. L’objectif annoncé est de mutualiser les efforts pour la campagne et la visite du chef de l’État, Paul Biya.

Cette rencontre stratégique a rassemblé les présidents des commissions départementales de campagne, des ministres, des directeurs généraux, des élites et des opérateurs économiques. Elle visait à orchestrer une mobilisation historique pour lequel plus de 20 000 militants sont attendus. Le ministre Pierre Hélé, déjà impliqué dans des projets structurants pour le pays, a souligné la nécessité d’une synergie d’actions pour garantir le succès de cet événement politique majeur.

L’agitation inédite qui règne à Maroua et les travaux de dernière minute illustrent l’importance accordée à la venue de Paul Biya, qui brigue un nouveau mandat à la tête du pays. Toute la ville retient son souffle, transformant l’attente en une démonstration palpable de ferveur et de préparation.

