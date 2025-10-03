Camer.be
Biya en campagne : les régions clés de Maroua et Ebolowa dans son viseur électoral
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Biya en campagne : les régions clés de Maroua et Ebolowa dans son viseur électoral :: CAMEROON

À neuf jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, la campagne présidentielle 2025 au Cameroun connaît une intensification soudaine avec le retour de Paul Biya sur le territoire national. Fraîchement rentré de Suisse où il séjournait, le chef de l'État, candidat à un huitième mandat, prépare une campagne éclair dont le calendrier est géré de près par son cabinet civil et son parti, le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) . Tous les regards se tournent désormais vers les régions clés que le président pourrait sillonner, notamment le Grand Nord et sa ville natale d'Ebolowa, dans le Sud, pour consolider le soutien électoral en cette phase décisive.

La visite de Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord, revêt une importance stratégique capitale. Cette zone, traditionnellement un bastion de soutien pour le régime, a récemment été le théâtre de défections d'importance au sein de l'élite politique locale, avec les candidatures d'Issa Tchiroma Bakary et de Bello Bouba Maigari, tous deux originaires du Nord . Une apparition du président dans cette région, où la menace des groupes jihadistes comme Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest persiste, lui permettrait de projeter une image de commandant en chef engagé pour la sécurité des populations .

Parallèlement, un déplacement à Ebolowa, dans la région Sud, serait chargé d'une forte symbolique. Cette hypothèse est renforcée par la récente interdiction faite à une coalition d'opposition, comprenant Bello Bouba Maigari, de tenir un meeting dans la ville, un geste perçu par beaucoup comme un verrouillage de l'espace politique au profit du pouvoir en place . Une telle visite viserait à mobiliser le soutien électoral du berceau du président et à envoyer un signal fort en terrain convoité.

Ces déplacements potentiels, s'ils se concrétisent, constitueraient une rupture notable avec l'absence médiatique dont le président a fait preuve en début de campagne. Ils s'inscriraient dans une stratégie plus large de reprise en main et de la communication politique à l'approche du vote. Dans un contexte où l'opposition dénonce un processus électoral inéquitable et où les défis sécuritaires dans les régions anglophones risquent de perturber le vote, le pouvoir semble vouloir utiliser l'incarnation présidentielle comme un ultime levier pour galvaniser ses partisans et tenter de verrouiller l'issue du scrutin .

Les prochains jours seront donc décisifs pour savoir si Paul Biya choisit de descendre personnellement sur le terrain ou s'il maintient une posture de dirigeant au-dessus de la mêlée, une décision qui façonnera les derniers instants d'une campagne hors du commun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Biya2025 #Cameroun2025 #PresidentielleCameroun #Maroua #Ebolowa #PolitiqueCamerounaise #RDPC

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Biya en campagne : les régions clés de Maroua et Ebolowa dans son viseur électoral
Issa Tchiroma Bakary enflamme Kousseri et séduit des cadres du MRC pour la présidentielle
Serge Gauthier Onanina remet en cause un mandat supplémentaire pour Paul Biya
Issa Tchiroma promet de défendre les vrais résultats à Yagoua
Ketcha Courtès défend Biya à Bafoussam et avertit les chefs traditionnels
Rebecca Enonchong assume son soutien à Issa Tchiroma Bakary
Scandale à Ebolowa : Bello Bouba Maigari bloqué dans le fief du RDPC
Akere Muna alerte sur les fraudes avant la présidentielle camerounaise
Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement
Paul Biya mise sur l'IA pour une campagne fantôme
Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii
Ateki Seta Caxton se rallie à Bello Bouba Maigari pour la présidentielle camerounaise
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:30
Biya en campagne : les régions clés de Maroua et Ebolowa dans son viseur électoral

Biya en campagne : les régions clés de Maroua et Ebolowa dans son viseur électoral
12:14
Vague de crimes à Yaoundé : la police traque un gang violent ciblant les chauffeurs de taxi

Vague de crimes à Yaoundé : la police traque un gang violent ciblant les chauffeurs de taxi
11:54
Nido Choco retiré du Cameroun : le choc entre le Minsanté et Nestlé

Nido Choco retiré du Cameroun : le choc entre le Minsanté et Nestlé
11:32
Scandale financier chez Tradex : 2 milliards FCFA détournés via les cartes électroniques

Scandale financier chez Tradex : 2 milliards FCFA détournés via les cartes électroniques
11:09
Paul Atanga Nji à Bamenda : une visite nocturne qui interroge avant la présidentielle

Paul Atanga Nji à Bamenda : une visite nocturne qui interroge avant la présidentielle

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo