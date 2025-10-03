CAMEROUN :: Biya en campagne : les régions clés de Maroua et Ebolowa dans son viseur électoral :: CAMEROON

À neuf jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, la campagne présidentielle 2025 au Cameroun connaît une intensification soudaine avec le retour de Paul Biya sur le territoire national. Fraîchement rentré de Suisse où il séjournait, le chef de l'État, candidat à un huitième mandat, prépare une campagne éclair dont le calendrier est géré de près par son cabinet civil et son parti, le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) . Tous les regards se tournent désormais vers les régions clés que le président pourrait sillonner, notamment le Grand Nord et sa ville natale d'Ebolowa, dans le Sud, pour consolider le soutien électoral en cette phase décisive.

La visite de Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord, revêt une importance stratégique capitale. Cette zone, traditionnellement un bastion de soutien pour le régime, a récemment été le théâtre de défections d'importance au sein de l'élite politique locale, avec les candidatures d'Issa Tchiroma Bakary et de Bello Bouba Maigari, tous deux originaires du Nord . Une apparition du président dans cette région, où la menace des groupes jihadistes comme Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest persiste, lui permettrait de projeter une image de commandant en chef engagé pour la sécurité des populations .

Parallèlement, un déplacement à Ebolowa, dans la région Sud, serait chargé d'une forte symbolique. Cette hypothèse est renforcée par la récente interdiction faite à une coalition d'opposition, comprenant Bello Bouba Maigari, de tenir un meeting dans la ville, un geste perçu par beaucoup comme un verrouillage de l'espace politique au profit du pouvoir en place . Une telle visite viserait à mobiliser le soutien électoral du berceau du président et à envoyer un signal fort en terrain convoité.

Ces déplacements potentiels, s'ils se concrétisent, constitueraient une rupture notable avec l'absence médiatique dont le président a fait preuve en début de campagne. Ils s'inscriraient dans une stratégie plus large de reprise en main et de la communication politique à l'approche du vote. Dans un contexte où l'opposition dénonce un processus électoral inéquitable et où les défis sécuritaires dans les régions anglophones risquent de perturber le vote, le pouvoir semble vouloir utiliser l'incarnation présidentielle comme un ultime levier pour galvaniser ses partisans et tenter de verrouiller l'issue du scrutin .

Les prochains jours seront donc décisifs pour savoir si Paul Biya choisit de descendre personnellement sur le terrain ou s'il maintient une posture de dirigeant au-dessus de la mêlée, une décision qui façonnera les derniers instants d'une campagne hors du commun.

