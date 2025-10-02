Camer.be
Issa Tchiroma Bakary enflamme Kousseri et séduit des cadres du MRC pour la présidentielle
PRéSIDENTIELLE 2025

La campagne pour l'élection présidentielle camerounaise connaît un rebondissement significatif dans la région de l'Extrême-Nord. Issa Tchiroma Bakary, le porte-étendard du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), a rassemblé une foule immense ce mercredi à Kousseri, confirmant la dynamique initiée la veille à Yagoua où il avait été accueilli en guest star. Cette mobilisation massive intervient à un moment charnière de la course à la présidence.

Considéré par de nombreux observateurs comme la meilleure alternative au pouvoir en place, le candidat Tchiroma a enregistré un ralliement de poids. Plusieurs cadres influents du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), le parti de l'opposant historique Maurice Kamto, ont officiellement rejoint sa candidature. Ce soutien, issu d'une formation politique majeure, pourrait potentiellement remodeler le paysage politique à moins de deux semaines du scrutin d'octobre 2025.

L'itinéraire politique d'Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre de Paul Biya devenu son rival, résonne particulièrement dans le nord du pays, son fief d'origine. Sa défection du régime en juin 2025, dénonçant un système ayant "montré ses limites", semble trouver un écho grandissant auprès d'un électorat en quête de changement .

La scène de Kousseri, avec cette marée humaine, illustre la volatilité de l'électorat et l'émergence de nouvelles alliances capables de bousculer les pronostics pour le poste de président de la République.

