Camer.be
Issa Tchiroma promet de défendre les vrais résultats à Yagoua
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Issa Tchiroma promet de défendre les vrais résultats à Yagoua :: CAMEROON

Dans un discours marquant prononcé ce 30 septembre à Yagoua, dans la région de l'Extrême-Nord, Issa Tchiroma Bakary, candidat du Front Social National du Cameroun (FSNC), a affirmé tirer sa légitimité directement du peuple, se plaçant ainsi sous sa protection et celle de Dieu. Cette déclaration forte intervient dans une ville symbolique où l'évêque local avait précédemment exprimé des positions politiques tranchées, créant un contexte local particulier pour ce meeting. Le candidat du FSNC a saisi cette occasion pour adresser un message clair concernant le processus électoral en cours, pointant du doigt la partialité qu'il perçoit au sein des institutions en charge de l'organisation du scrutin.

Face à cette situation, Issa Tchiroma Bakary a pris un engagement solennel : il promet de défendre coûte que coûte les résultats qui sortiront authentiquement des urnes, au cas où les institutions officielles proclameraient un résultat contraire. Cette position ferme traduit la méfiance d'une partie de la classe politique camerounaise envers le processus électoral et soulève la question épineuse de la confiance dans la transparence du vote.

Alors que la campagne présidentielle bat son plein, un tel discours dans la région de l'Extrême-Nord, considérée comme stratégique, pourrait influencer la dynamique électorale et marquer les esprits des électeurs en quête de garanties pour un scrutin équitable. Ce meeting à Yagoua restera comme le moment où Issa Tchiroma Bakary a dessiné les contours de ce qui pourrait devenir une contestation active si les conditions d'une élection transparente n'étaient pas réunies selon lui.

#IssaTchiroma #Presidentielle2025 #Cameroun #Yagoua #ExtremeNord #Scrutin #Transparence

