CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Dans un message vidéo partagé sur les réseaux sociaux, la tech-entrepreneure et activiste camerounaise de renom, Rebecca Enonchong, a officialisé et assumé son soutien public à Issa Tchiroma Bakary, le candidat consensuel de l'Union pour le changement pour la présidentielle du 12 octobre. Elle a qualifié cette décision de « choix peu évident » mais « réfléchi et que j'assume pleinement ». Ce ralliement marquant intervient dans une campagne électorale cruciale où l'opposition tente de se structurer pour faire face au président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis quarante-trois ans.

En déclarant avoir « choisi l'espoir », Rebecca Enonchong a souligné qu'elle ne soutenait pas seulement une personnalité, mais croyait en la capacité de ce candidat à « mobiliser, de rassembler, de donner cet élan au peuple camerounais ». Ce positionnement fort d'une figure influente de la société civile apporte une caution notable à la candidature d'Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre qui a démissionné du gouvernement Biya en dénonçant un « système cassé ».

Alors que onze candidats sont en lice pour ce scrutin présidentiel, ce soutien pourrait influencer le paysage politique en redonnant de la vigueur à une opposition qui a échoué à ne présenter qu'un seul candidat face au pouvoir en place. Ce choix stratégique, assumé en pleine lumière, ajoute une nouvelle dimension à une bataille électorale déjà extrêmement tendue.

L'actualité en vidéo