Le 12 octobre 2025, les Camerounais se rendront aux urnes pour une élection présidentielle dont l'issue semble pourtant déjà écrite. À 92 ans, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un nouveau mandat de sept ans, porté par un système institutionnel qui lui est largement favorable. Sa candidature, officialisée en juillet dernier, intervient dans un contexte où la question de son âge et de sa capacité à gouverner se pose avec une acuité particulière .

Le scrutin est marqué par l'exclusion de son principal rival, Maurice Kamto. La commission électorale, l'Elecam, a rejeté sa candidature, une décision ensuite validée par le Conseil constitutionnel, suscitant de vives critiques de la part d'organisations de défense des droits de l'Homme qui dénoncent une manœuvre politique . Cette éviction prive le processus électoral d'un challenger de poids et contribue à fragiliser encore un peu plus une opposition divisée, qui peine à former un front uni capable de contester sérieusement le pouvoir en place .

Le paysage politique compte d'autres figures, comme l'ancien ministre Issa Tchiroma Bakary ou l'ancien premier ministre Bello Bouba Maigari, tous deux d'anciens alliés de Biya ayant quitté le gouvernement. On trouve également le député Cabral Libii, ou encore Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, seule femme candidate . Malgré cette pluralité, l'incapacité des opposants à s'unir derrière un candidat unique laisse le champ libre au président sortant et à son parti, le RDPC au pouvoir .

Dans un pays où plus de 43% de la population vit dans la pauvreté et qui est en proie à une crise sécuritaire dans ses régions anglophones, cette élection représente plus qu'un simple rendez-vous électoral . Elle incarne le profond fossé qui sépare une jeunesse en quête de renouveau d'un système politique perçu comme figé. Alors que la campagne officielle bat son plein, les Camerounais doivent une nouvelle fois choisir entre la continuité d'un régime vieux de quatre décennies et l'espoir, aussi ténu soit-il, d'une alternance qui tarde à venir.

