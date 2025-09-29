Camer.be
Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement :: CAMEROON

Le 12 octobre 2025, les Camerounais se rendront aux urnes pour une élection présidentielle dont l'issue semble pourtant déjà écrite. À 92 ans, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un nouveau mandat de sept ans, porté par un système institutionnel qui lui est largement favorable. Sa candidature, officialisée en juillet dernier, intervient dans un contexte où la question de son âge et de sa capacité à gouverner se pose avec une acuité particulière .

Le scrutin est marqué par l'exclusion de son principal rival, Maurice Kamto. La commission électorale, l'Elecam, a rejeté sa candidature, une décision ensuite validée par le Conseil constitutionnel, suscitant de vives critiques de la part d'organisations de défense des droits de l'Homme qui dénoncent une manœuvre politique . Cette éviction prive le processus électoral d'un challenger de poids et contribue à fragiliser encore un peu plus une opposition divisée, qui peine à former un front uni capable de contester sérieusement le pouvoir en place .

Le paysage politique compte d'autres figures, comme l'ancien ministre Issa Tchiroma Bakary ou l'ancien premier ministre Bello Bouba Maigari, tous deux d'anciens alliés de Biya ayant quitté le gouvernement. On trouve également  le député Cabral Libii, ou encore Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, seule femme candidate . Malgré cette pluralité, l'incapacité des opposants à s'unir derrière un candidat unique laisse le champ libre au président sortant et à son parti, le RDPC au pouvoir .

Dans un pays où plus de 43% de la population vit dans la pauvreté et qui est en proie à une crise sécuritaire dans ses régions anglophones, cette élection représente plus qu'un simple rendez-vous électoral . Elle incarne le profond fossé qui sépare une jeunesse en quête de renouveau d'un système politique perçu comme figé. Alors que la campagne officielle bat son plein, les Camerounais doivent une nouvelle fois choisir entre la continuité d'un régime vieux de quatre décennies et l'espoir, aussi ténu soit-il, d'une alternance qui tarde à venir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #PresidentielleCameroun #PaulBiya #OppositionCameroun #Election2025 #Changement #RDPC

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement
Paul Biya mise sur l'IA pour une campagne fantôme
Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii
Ateki Seta Caxton se rallie à Bello Bouba Maigari pour la présidentielle camerounaise
Douala : des militantes de Paul Biya huées à Ndokoti, un signe de tension électorale
Serge Espoir Matomba lance sa campagne à Ndikinimeki pour la présidentielle
Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat
Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats
Présidentielle Cameroun 2025 : le duel surprise Paul Biya vs Issa Tchiroma se précise
Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne
Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma
Bello Bouba Maigari assume le trucage de la présidentielle 2018 et les prisonniers du MRC
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:18
Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement

Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement
11:10
La CNC interdit les débats politiques, une censure qui interroge

La CNC interdit les débats politiques, une censure qui interroge
10:55
Paul Biya mise sur l'IA pour une campagne fantôme

Paul Biya mise sur l'IA pour une campagne fantôme
10:51
Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris

Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris
10:34
NÉCROLOGIE : DECES DU JOURNALISTE ICONAUCLASTE SERGE POUTH.

NÉCROLOGIE : DECES DU JOURNALISTE ICONAUCLASTE SERGE POUTH.

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo