Le Réal Madrid Champion d’Espagne pour la 35è fois :: SPAIN

Ce fut une semaine historique pour le football espagnol avec le nouveau titre du Real Madrid en LaLiga Santander et la fête qui a suivie. Mais il y a aussi eu de l’actualité au coeur d’autres clubs.

Le Real Madrid remporte son 35e titre en LaLiga Santander

En battant le RCD Espanyol 4-0, le Real Madrid a officiellement conquis LaLiga Santander 2021/22. Ils ont fêté cette victoire et ce titre devant leurs supporters au Bernabéu. Le match a été marqué par un doublé de Rodrygo et des buts de Marco Asensio et Karim Benzema.

Marcelo et Ancelotti écrivent l’histoire

En remportant ce titre, le capitaine et l’entraîneur du Real Madrid entrent dans la légende. Marcelo est devenu le joueur du Real Madrid avec le plus de titres remportés dans l’histoire du club (24). De son côté, Carlo Ancelotti est devenu le premier entraîneur à remporter LaLiga Santander, la Serie A, la Premier League, la Ligue 1 et la Bundesliga.

L’impact immédiat de Falcao

Absent depuis février à cause d’une blessure, l’attaquant du Rayo Vallecano Radamel Falcao a pu rejouer ce week-end contre la Real Sociedad. Entré en jeu, le Colombien a réussi à marquer, aidant son équipe à accrocher un nul 1-1.

Le retour d’Ansu Fati

Un autre joueur a fait son retour sur les terrains : Ansu Fati a joué lors de la victoire 2-1 du FC Barcelona contre le RCD Mallorca. Il n’avait plus joué depuis 4 mois. Le joueur de 19 ans a subi de nombreuses blessures ces deux dernières années et il était ravi de rejouer lors de cette 34e journée.

Jesús Navas passe le cap des 600 matches

Jesús Navas a joué son 600e match avec les Rojiblancos, lors du nul 1-1 entre Sevilla FC et Cádiz CF. Il avait déjà établi un record de matches joués pour le club et a donc amélioré ce total.

La bataille pour le maintien bat son plein

C’est très serré en bas de classement de LaLiga Santander, surtout après le succès du dernier, le Deportivo Alavés, face à Villarreal CF. Il n’y a donc plus que quatre points entre le 16e et le 19e, avec RCD Mallorca et Cádiz CF à 32 points, Granada CF à 31 points et le Deportivo Alavés à 28 points. Levante UD a 26 points après son nul contre Valencia CF.

Benzema devient le meilleur buteur de la Champions League

Karim Benzema a dépassé Lewandowski pour devenir le meilleur buteur de la Champions League 2021/22, avec désormais 14 buts. Le Français a marqué deux fois contre Manchester City et Los Blancos espèrent rebondir à Bernabeu après cette défaite 4-3 à l’aller.

Villarreal CF espère créer la surprise contre Liverpool

Villarreal CF est l’autre club espagnol encore en lice en Ligue des champions. La tâche sera difficile après leur défaite 2-0 à Liverpool à l’aller. Mais après avoir éliminé la Juventus et le Bayern Munich, les hommes d’Unai Emery veulent y croire.

Ronald Araújo prolonge avec le FC Barcelona

Ronald Araújo est l’un des défenseurs les plus prometteurs au monde. Le FC Barcelona a donc tout fait pour prolonger son contrat, qui court désormais jusqu’en 2026. Après les prolongations de Pedri et Ansu Fati, c’est une autre bonne nouvelle pour les supporters du Barça.

Prolongations de contrats au Pays Basque

L’Athletic Club a annoncé la prolongation de contrat d’Óscar de Marcos et la Real Sociedad celle de David Silva. Bien qu’ayant respectivement 33 et 36 ans, ces deux joueurs restent importants pour leurs clubs et ont prolongé jusqu’en 2023.