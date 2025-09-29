CAMEROUN :: Paul Biya mise sur l'IA pour une campagne fantôme :: CAMEROON

Alors que la campagne présidentielle a officiellement débuté le 27 septembre, les Camerounais cherchent en vain leur président. Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans, a en effet lancé cette période électorale cruciale depuis Genève, où il séjourne pour un « voyage privé » . Son absence physique est compensée par une présence numérique pour le moins surprenante : une vidéo intitulée « Grandeur et Espérance », largement générée par intelligence artificielle.

Cette séquence de 30 secondes, diffusée sur le réseau social X, mêle images de drones, visuels artificiels parfois incohérents et une voix robotisée qui vante le bilan du chef de l'État et promet paix, unité et opportunités pour la jeunesse. Ce recours à une communication futuriste contraste vivement avec la réalité d'un régime souvent jugé autoritaire et avec l'âge avancé du candidat, qui brigue un huitième mandat .

Cette stratégie de campagne hors-sol intervient dans un contexte politique très tendu. Le principal challenger de 2018, Maurice Kamto, a été écarté de la course par le Conseil constitutionnel, une décision qualifiée de plus politique que juridique par ses avocats . L'opposition divisée, bien que représentée par des figures comme Cabral Libii, ou l'ancien ministre Bello Bouba Maigari, peine à former un front commun pour contester sérieusement le président sortant . Malgré les appels de sa propre fille, Brenda Biya, à ne pas voter pour lui et les inquiétudes des ONG sur la crédibilité du processus électoral, Paul Biya apparaît comme le grand favori du scrutin du 12 octobre .

Sa force ne réside pas dans une popularité incontestée, mais dans le contrôle des institutions et un système politique qu'il domine depuis plus de quatre décennies, laissant peu de place au doute sur l'issue du vote .

